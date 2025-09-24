LA NACION

¿Quién fue Robert Redford? La figura que nació para ser estrella, pero no quiso enamorarse de la fama

En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Marcelo Stiletano nos recuerda a Robert Redford, el actor, director y fundador del Festival de Sundance que, a pesar de su estatus de “Golden Boy” de Hollywood, nunca se sintió cómodo con la fama. Redford, fallecido a los 89 años, dejó un legado que va más allá de la pantalla: defensor del cine independiente, ambientalista y atleta, se consolidó como un referente del cine, un mentor generoso y un ícono.

