¿Quién fue Robert Redford? La figura que nació para ser estrella, pero no quiso enamorarse de la fama
En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Marcelo Stiletano nos recuerda a Robert Redford, el actor, director y fundador del Festival de Sundance que, a pesar de su estatus de “Golden Boy” de Hollywood, nunca se sintió cómodo con la fama. Redford, fallecido a los 89 años, dejó un legado que va más allá de la pantalla: defensor del cine independiente, ambientalista y atleta, se consolidó como un referente del cine, un mentor generoso y un ícono.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Trump evitó el naufragio
- 2
La reacción del Gobierno al anuncio del secretario de Tesoro de EE.UU. por el swap de US$20.000 millones
- 3
San Sebastián: Belén tuvo una gala soñada, una fiesta bien argentina y los nervios previos a la gran elección
- 4
La Ciudad sacó los contenedores de basura en Puerto Madero porque los vecinos se quejaban de la suciedad