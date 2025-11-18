Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump estaba al tanto de sus actividades ilícitas

En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Guido Bovone analiza la nueva controversia que rodea al expresidente Donald Trump, tras la publicación de correos electrónicos de Jeffrey Epstein revelados por los demócratas de la Cámara de Representantes. En los mensajes, fechados entre 2011 y 2019, Epstein asegura que el entonces magnate “sabía de las chicas”, en referencia a las menores que integraban su red de abuso y tráfico sexual.