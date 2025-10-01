Santiago “Chano” Charpentier: infancia, música y lucha
Este episodio de Madres de, el podcast de La Nación que repasa la maternidad de quienes criaron a las grandes figuras argentinas, cuenta con el testimonio de Marina, la mamá de Chano y Bambi Moreno Charpentier, de Tan Biónica. En esta conversación conmovedora y profunda esta madre cuenta cómo cumplió el sueño de la familia numerosa, cómo entendió que sus hijos serían músicos y como adquirió herramientas para el calvario que le tocó vivir en casa
Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio