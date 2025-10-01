LA NACION

Santiago “Chano” Charpentier: infancia, música y lucha

Este episodio de Madres de, el podcast de La Nación que repasa la maternidad de quienes criaron a las grandes figuras argentinas, cuenta con el testimonio de Marina, la mamá de Chano y Bambi Moreno Charpentier, de Tan Biónica. En esta conversación conmovedora y profunda esta madre cuenta cómo cumplió el sueño de la familia numerosa, cómo entendió que sus hijos serían músicos y como adquirió herramientas para el calvario que le tocó vivir en casa

Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio
Madres de: Chano

Un grupo de amigos soñó en grande y cumplió con todo: premios, discos de oro, estadios llenos. Chano, el líder de Tan Biónica se imaginó tocando en River cuando componía y trabajaba de mozo. Años después, lo hizo realidad. Su madre rememora su osadía de chico, sus ganas de ser diferente y su lucha contra las adicciones.

¿De qué se hablaba en casa? ¿Fue Marina una mamá exigente? ¿Qué se le delegaba a Chano en su hogar? La crianza y más en este episodio del podcast, conducido por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio.

Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...