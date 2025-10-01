Santiago “Chano” Charpentier: infancia, música y lucha

Un grupo de amigos soñó en grande y cumplió con todo: premios, discos de oro, estadios llenos. Chano, el líder de Tan Biónica se imaginó tocando en River cuando componía y trabajaba de mozo. Años después, lo hizo realidad. Su madre rememora su osadía de chico, sus ganas de ser diferente y su lucha contra las adicciones.

¿De qué se hablaba en casa? ¿Fue Marina una mamá exigente? ¿Qué se le delegaba a Chano en su hogar? La crianza y más en este episodio del podcast, conducido por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio.