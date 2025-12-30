LA NACION

Un escape de película: ¿cómo hizo Corina Machado para salir de Venezuela?

Mientras su hija en Oslo aceptaba el Premio Nobel de la Paz en su nombre, Machado sorprendió al Comité del Nobel avisando que estaba “en camino”, aunque no llegaría a tiempo. Lo que se supo después es que había iniciado un operativo secreto. Julieta Nassau cuenta cómo se gestó esta huida, qué se sabe y qué no del operativo, y cuáles son las incógnitas que rodean su regreso a Venezuela.

