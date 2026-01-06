Una diputada kirchnerista busca que las vacas paguen por un gas que emiten
Una diputada bonaerense de Unión por la Patria presentó un proyecto para crear una tasa al metano que emiten las vacas. La iniciativa propone que los establecimientos ganaderos paguen según las emisiones de CO₂ equivalente. Pilar Vázquez analiza esta iniciativa y qué debates abre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Los hermanos Rodríguez se imponen en la interna chavista y concentran el poder en una transición tutelada por EE.UU.
- 2
Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos
- 3
Rusia perdió a su aliado en Venezuela, pero ve una oportunidad en la “Doctrina Monroe” de Trump
- 4
Alpine completó el encendido del motor Mercedes a tres semanas para las pruebas en Barcelona