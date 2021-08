Denunciar y no compartir: ¿Qué hacer si vemos videos o fotos de chicos víctimas de abuso sexual?

Las cifras son contundentes. Durante la cuarentena, la circulación de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Internet (fotos y videos) creció de forma exponencial. Entre octubre de 2019 y septiembre 2020, el aumento fue de un 522% en comparación con el período anterior, de acuerdo a las denuncias realizadas a la Línea 137 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El caso de Ricardo Russo, el expediatra del Hospital Garrahan condenado a diez años de prisión por tenencia, producción y almacenamiento de imágenes de abuso sexual de chicos, fue uno de los que mayor conmoción provocaron en los últimos años. Pero el suyo está lejos de ser un caso aislado: la Argentina está entre los países que más trafican este tipo de material en el mundo.

Al contrario de lo que comúnmente se cree, las fotos y videos de chicas y chicos víctimas de abuso no circulan únicamente en la “internet profunda” o en los círculos que frecuentan los pedófilos, sino que es posible cruzarse con este contenido en las redes sociales o WhatsApp. En ese contexto, la organización Red por la Infancia y Facebook lanzaron la campaña “Denuncialo, no lo compartas” , que busca generar conciencia sobre la importancia de denunciar y no difundir contenido que pueda revictimizar a las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, advirtiendo que compartirlo −incluso cuando se hace por indignación, horror o conmoción− es ilegal, agrava la situación y causa más daño a la víctima.

Mayor riesgo

“La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Internet no es un fenómeno reciente, pero sí se agravó durante las medidas de aislamiento para contener la pandemia, porque aumentaron los factores de riesgo y disminuyeron los de protección”, explicó Paula Wachter, fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia. En ese sentido, señaló que las chicas y los chicos dejaron de tener contacto asiduo con los servicios de educación, salud y protección, y su mayor presencia en entornos digitales elevó la exposición a delitos como el grooming. “No pasan muchas horas en el entorno digital, minimizando los peligros o desconociendo los riesgos, sino que, además, los adultos muchas veces no saben cómo prevenir o cómo actuar frente a un caso”, detalló Wachter. Por eso, conocer qué hacer y qué no resulta fundamental.

"Tener o compartir imágenes que involucran la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito y los revictimiza aún más" Paula Wachter, fundadora y directora de Red por la Infancia

Según datos de Facebook, el 90% del contenido que la empresa reportó al National Center for Missing and Exploited Children (una organización sin fines de lucro creada en Estados Unidos) entre octubre y noviembre de 2020, era el mismo o visualmente similar al compartido en informes anteriores: en otras palabras, es material que se comparte y continúa reproduciéndose, una y otra vez, en la web. Por otro lado, el 75% de las personas compartió este contenido “para mostrar indignación o por mal sentido del humor”.

“La campaña parte del entendimiento de que este comportamiento a menudo ocurre debido a la falta de información. Nuestro objetivo es educar a las personas en la plataforma para que lo denuncien de la manera correcta ayudando a proteger a los niños y niñas y a crear un ecosistema de la Internet más seguro para ellos”, aseguró Daniele Kleiner, gerenta de Seguridad y Bienestar para Facebook en América Latina.

Qué hacer y qué no

¿Qué debo hacer si me encuentro con este tipo de material en las redes? Desde Facebook y Red por la Infancia, dan las siguientes recomendaciones:

Nunca lo reenvíes ni compartas: La explotación sexual se produce cuando una niña, niño o adolescente es utilizado u obligado por una o más personas adultas a realizar actividades de carácter sexual con el objetivo de obtener un beneficio. Las formas más frecuentes en la que se encuentra este tipo de contenido ilegal en las redes sociales, son imágenes y videos de chicas y chicos con comportamientos o en actividades sexuales. Cuando compartís este material, aunque sea para manifestarte indignado, estás contribuyendo a la revictimización de esa niña o niño.

Denunciá: Para reportar y denunciar de forma anónima, podés acceder al portal del Ministerio Público Fiscal en alianza con Internet Watch Foundation (IWF) e ICMEC haciendo click aquí. Para reportar y denunciar de forma anónima imágenes de explotación sexual y/o abuso sexual en línea, hace click acá.

Recibí asistencia y orientación: si la necesitás, podés llamar a la línea 137 de ayuda y atención a víctimas de violencia familiar y sexual del Ministerio de Justicia de la Nación. Es nacional, gratuita y funciona las 24 hs, los 365 días. También podés escribir por WhatsApp al 11 3133-1000. Un equipo especializado brinda contención e información. Por otro lado, la línea 102 de atención gratuita a niños, niñas y adolescentes de la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia, ofrece un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y orientación ante situaciones de vulneración de sus derechos.

Tené en cuenta: En marzo de 2018, se promulgó la Ley 27.436 que modificó el art 128 del Código Penal, donde se castiga la tenencia de material pornográfico que involucre a niños, niñas y adolescentes, esto es "toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales" sin importar si se lo posee con intenciones de compartirlo o comercializarlo.

Más información: Fundación Red por la Infancia no es una organización de asistencia directa, por lo que si te encontrás en una situación de emergencia por favor comunicate con los teléfonos de emergencia que mencionamos. Si necesitas acompañamiento o asesoramiento legal podés contactarte con el equipo especializado de la fundación, que cuenta con un relevamiento de recursos institucionales a nivel nacional y provincial para cada tipo de violencia.