Habló una de las jóvenes que fue víctima de un rosarino que captaba chicas para hacer videos sexuales

Agostina Más tenía 21 años en 2022, año en el que, debido a una situación personal que estaba atravesando, decidió grabar un video erótico a cambio de dinero y con la promesa de que la filmación no se difundiría en Argentina.

Sin embargo, el hombre que la había contactado, un rosarino de 30 años que está detenido desde hace tres semanas acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales, no cumplió con lo pactado.

En diálogo con A24, la joven tucumana contó que Gianfranco Gaspar Núñez, tal como lo identificó el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, se comunicó con ella a través de Instagram. “Me dijo que nos podíamos encontrar personalmente para hablar sobre esto y, si estaba de acuerdo, hacíamos el video en ese mismo momento”, recordó.

“Era un único video sexual. Me pagó 200 dólares antes de filmarlo y firmé un contrato en el que decía que no se iba a difundir en Argentina”, prosiguió Más en su relato. “Me prometió que las imágenes no se iban a divulgar en el país porque hacía esto hace tiempo y tenía todo muy bien controlado”, sumó.

Habló una de las jóvenes que fue víctima de un rosarino detenido por explotación sexual. Prensa Policía Federal

Según la versión de la joven, el acusado alquiló temporalmente un departamento en el centro de San Miguel de Tucumán para que ella grabara el video. Al ser consultada si tenía una copia del contrato que dijo firmar con el imputado, Más dijo que no. “Me dijo que le podía sacar fotos, pero que no podía tener una copia”, contó y agregó que el acuerdo escrito estaba en inglés.

La investigación

“Hice la filmación para calmar mi ansiedad porque le debía plata a mi expareja que me estaba hostigando”, recordó la joven. A inicios de este mes, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicitó la detención y la prisión preventiva del rosarino acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales: captaba chicas por Instagram, las convencía de participar de encuentros sexuales y filmarlos para distribuirlos y monetizarlos exclusivamente en el exterior, pero, finalmente, los comercializaba en plataformas de acceso libre sin el consentimiento de las mujeres.

Según la fiscalía, Núñez habría desplegado este “esquema sostenido de captación de mujeres jóvenes” al menos desde 2022 para “concretar encuentros sexuales, filmarlos y luego comercializar el material en plataformas de alcance global”, para lo cual “se habría aprovechado de su vulnerabilidad y de la falsa promesa que hacía respecto de que el contenido sería difundido únicamente en el exterior del país”, informó la Procuración General de la Nación en su sitio web fiscales.gob.ar.

El acusado ya estaba imputado por tres casos desde julio de 2025, pero aprovechó que estaba en libertad para seguir con su actividad y acumular nuevas víctimas.

Por eso se dispuso su arresto el 25 de marzo pasado. Núñez quedó detenido y formalmente imputado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación, para los cuales se prevé una pena de entre 8 y 12 años de prisión. Además, la fiscalía le imputó un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena.