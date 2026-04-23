Rosario Central suspende la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y abuso entre menores

Rosario Central resolvió suspender de manera inmediata las actividades de la categoría 2013 de sus divisiones inferiores luego de tomar conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. La institución informó que activó su protocolo de actuación ante la gravedad de los hechos denunciados, que, según medios locales, incluyen episodios de violencia, abuso y hostigamiento entre menores de edad.

“Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada”, comunicó la entidad de Arroyito en un escrito oficial difundido este jueves.

El comunicado oficial de Rosario Central

De acuerdo con la información publicada por Rosario3 y La Capital, la presentación anónima advierte sobre presuntas situaciones de golpizas, amenazas y prácticas de exposición entre pares, tanto en ámbitos vinculados a la actividad deportiva como en espacios asociados, como vestuarios, grupos de mensajería y traslados. Las denuncias refieren a hechos que involucrarían a chicos de entre 12 y 13 años, lo que obliga a extremar los recaudos en la difusión del caso y a resguardar sus identidades.

En ese contexto, el club dispuso además la convocatoria a una reunión urgente con coordinadores, entrenadores y padres de los jugadores de la categoría afectada. Según se indicó en el comunicado, el encuentro tiene como objetivo “darle marco al protocolo” y abordar la situación con todos los actores involucrados.

La dirigencia también confirmó que estableció contacto con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, Juan Cruz Giménez, y que se puso a disposición para colaborar con la investigación. “Desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”, agregó el comunicado.

El club tomó acciones de inmediato tras conocerse la noticia LUIS ROBAYO - AFP

Según reconstruyó La Capital a partir de fuentes cercanas al caso, existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones y hostigamiento virtual entre integrantes del grupo, lo que habría generado un clima de temor y habría impactado en la continuidad de algunos chicos en la actividad. También se menciona la posible falta de intervención oportuna por parte de adultos responsables ante episodios que habrían sido conocidos con anterioridad.

El caso tomó mayor visibilidad en los últimos días a partir de un conflicto entre familias que derivó en una intervención policial. No obstante, hasta el momento no ingresó una denuncia formal en el Ministerio Público de la Acusación, según indicaron fuentes judiciales citadas por el medio local.

Desde Rosario Central evitaron brindar precisiones sobre los hechos denunciados y señalaron que los pasos a seguir se definirán tras la reunión interna convocada para este jueves. La activación del protocolo y la suspensión de la actividad buscan, según se desprende del comunicado, garantizar la protección de los menores involucrados mientras avanzan las actuaciones correspondientes.