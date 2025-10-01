La oposición pide desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto y se calienta el debate

Con la presencia de José Luis Espert, arrancó este mediodía la reunión de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados para iniciar el debate del proyecto de presupuesto 2026 que envió el Gobierno. Se espera una discusión tumultuosa luego de que el bloque de Unión por la Patria reclamara que Espert diera un paso al costado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Es inentendible que Espert siga siendo presidente de la Comisión de Presupuesto. Debe ser removido de inmediato”, enfatizó Germán Martínez, jefe de la bancada kirchnerista.

Germán Martínez, jefe del bloque del PJ Ricardo Pristupluk

El oficialismo ensayará una férrea defensa de Espert, quien también encabeza la lista de candidatos de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Así lo anticiparon legisladores de ese bloque tras recibir instrucciones de la Casa Rosada. Está citado para hoy el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. “No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto”, planteó el libertario Gabriel Bornoroni. Y agregó: “Todo esto es campaña, es show. Vinimos a hablar del presupuesto”.

Esta postura del Gobierno se contradice con la que esgrimió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también candidata a senadora por el oficialismo nacional en la Ciudad, le pidió este miércoles explicaciones urgentes a Espert.

Esteban Paulón (Encuentro Federal) le pidió a Espert que “se autoexcluya”.

En las últimas horas, el dirigente social y postulante de Fuerza Patria Juan Grabois presentó una denuncia judicial y también hubo investigaciones periodísticas de El Diario AR y Perfil que revelaron un documento que tiene la Justicia de Estados Unidos en una causa donde se investiga al empresario Fred Machado, en el que está registrado un supuesto giro de US$200.000 a Espert, que serían de actividades ilícitas.

Machado tiene una condena en la Argentina por narcotráfico y es investigado por Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición que debe resolver la Corte Suprema local. En la campaña presidencial de 2019, el libertario admitió que este hombre le prestó un avión privado y una camioneta para movilizarse, y de momento sobre las últimas acusaciones solo dijo que se trataban de una “operación” del kirchnerismo y que llevaría a la Justicia a Grabois, pero no desmintió haber recibido ese monto.

Consultada en Radio La Red sobre si Espert debería declinar su candidatura a diputado nacional en las próximas legislativas del 26 de octubre, con la que busca renovar su banca, Bullrich no lo descartó.

“Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, marcó la ministra de Seguridad.

Además, la funcionaria dijo sobre el candidato que fue elegido por el presidente Javier Milei: “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco [Machado]. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata".

De esta forma, Bullrich evitó dar un respaldo explícito a Espert, como sí había hecho el martes el Presidente. “Esto es otra operación más, la misma de 2019″, sostuvo Milei y añadió: “Pasaron seis años. Se lo ensució en 2019, de nuevo en 2021, es recurrente”.

Noticia en desarrollo