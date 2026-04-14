Por primera vez dos restaurantes latinoamericanos obtienen 3 estrellas Michelin

La gastronomía latinoamericana alcanzó un nuevo hito histórico. Por primera vez, dos restaurantes de la región recibieron la máxima distinción de la Guía Michelin: Evvai, dirigido por Luiz Filipe Souza, y TUJU, bajo la conducción de Ivan Ralston, fueron reconocidos con tres estrellas, símbolo de excelencia absoluta en el mundo culinario.

El anuncio se realizó el lunes por la noche en el Copacabana Palace de Río de Janeiro, durante la presentación de la novena edición brasileña de la guía. Apenas unos 160 restaurantes en todo el planeta forman parte de este selecto grupo, que ha incluido a leyendas como Paul Bocuse, Michel Guérard y Alain Ducasse.

“Este es uno de los momentos más bellos de la gastronomía. Nunca imaginé ver dos restaurantes con tres estrellas al mismo tiempo en Brasil”, expresó Souza al recibir el galardón junto a la pastelera Bianca Mirabili.

Los cocineros detrás de Tuju @kato78

Por su parte, Katherina Cordás, socia y directora del Centro de Investigación y Creatividad de TUJU, subrayó: “Este premio demuestra que Brasil puede, y debe, llegar tan lejos como aspire”. Ralston dedicó la tercera estrella a su equipo y a los productores que sostienen su proyecto.

Quiénes son los premiados

Desde su apertura en São Paulo, Evvai ha desarrollado una propuesta marcada por el concepto Oriundi, que rescata la herencia de la inmigración italiana en Brasil y la combina con técnica clásica e ingredientes locales. La primera estrella llegó en 2018, seguida de la segunda en 2024. Souza, finalista del Bocuse d’Or en 2019, consolidó la proyección internacional del restaurante, que en 2025 ocupó el puesto 20 en Latin America’s 50 Best Restaurants y el 95 en The World’s 50 Best Restaurants, además de figurar entre los diez mejores del mundo según La Liste. El reconocimiento también se extendió a su equipo: Bianca Mirabili fue elegida Mejor Pastelera de América Latina en 2025 y Marcelo Fonseca recibió el premio Michelin al Mejor Sommelier.

Restaurante Evvai, una puesta teatral que propone emociones, y despierta todos los sentidos.

Único restaurante brasileño con un instituto de investigación propio, TUJU se nutre de la diversidad cultural de São Paulo. Su menú, concebido por Ralston, se inspira en los ciclos naturales y se organiza en estaciones denominadas Humedad, Lluvia, Viento y Sequía. Más que fechas fijas, el calendario se guía por el punto óptimo de cada ingrediente, permitiendo transiciones fluidas entre productos y platos. El resultado es una cocina sensible y responsable, que reduce desperdicios, valora la cadena de producción y profundiza en la comprensión de los ritmos de la naturaleza.