Adiós Chicago: se despide un restaurante de comida mexicana que buscaba competir con Chipotle y cierra definitivamente

La empresa australiana Guzman y Gomez, conocida por su servicio de comida mexicana, anunció el cese de sus actividades en el mercado estadounidense tras seis años de servicio. La cadena cerró el pasado viernes 22 de mayo sus ocho establecimientos ubicados en el área de Chicago, Illinois, tras enfrentar importantes pérdidas.

Guzman y Gomez cerró todos sus restaurantes en Chicago y salió del mercado de EE.UU.

El anuncio de la clausura se realizó mediante un mensaje en el sitio web de la empresa y en sus perfiles oficiales en redes sociales. Según informó Fox Business, los locales del estado de Illinois se encontraban en puntos como Bucktown, Naperville, Schaumburg, Evanston y Crystal Lake.

La salida del mercado se fundamenta en los malos resultados económicos de la empresa. NBC Chicago reportó que la dirección de la firma señaló en un documento para la bolsa de valores de Australia que el rendimiento en EE.UU. no alcanzó las metas previstas.

El fundador y director de la compañía, Steven Marks, realizó declaraciones sobre la situación de las ventas. “Siempre confié en la diferenciación de nuestra comida y la experiencia del cliente. Sin embargo, esto no se traducía en una mejora del ritmo de ventas”, señaló.

El directivo explicó que, tras pasar tres meses en Estados Unidos, comprendió que la expansión del negocio requeriría más tiempo y capital del previsto. En consecuencia, la junta administrativa determinó que la continuidad de la inversión de capital de los accionistas no tenía justificación en función de la trayectoria del negocio.

Exempleados de Guzman y Gomez presentan demanda laboral en Illinois por el cierre

Tras la noticia del cierre, un grupo de empleados de Guzman y Gomez inició acciones en la justicia estadounidense. Según informó The Guardian, los trabajadores presentaron una demanda colectiva en una corte en Illinois. La acusación se basa en que la empresa terminó los contratos del personal sin otorgar el pago o el aviso que establece la ley.

La firma Haseeb Legal representa a los demandantes, un grupo que se estima en más de 500 personas. El reclamo sostiene que la compañía debía entregar un aviso por escrito con una antelación de 60 días antes de realizar un despido en masa, según las normas de la nación y del estado.

La empresa Guzman y Gomez fue denunciada por sus empleados, por no avisar con antelación el cierre Guzman y Gomez

Los trabajadores indicaron que recibieron la información sobre el fin de las operaciones el 21 de mayo a través de una plataforma interna de mensajes.

La demanda busca el pago de salarios y de beneficios por el periodo de 60 días. Un portavoz de la empresa manifestó que la firma tiene conocimiento de la acción legal y afirmó que el negocio cumplió con sus obligaciones con los empleados.

Por qué Guzman y Gomez no logró competir con Chipotle en Estados Unidos

La cadena de comida mexicana buscaba posicionarse como un competidor para gigantes del sector, tales como Chipotle. Fox Business señaló que dicha compañía cuenta con más de 4000 establecimientos en el mercado estadounidense.

Asimismo, la partida de Guzman y Gomez se produjo en un marco de retos para la industria alimenticia en el país norteamericano, debido a que los negocios enfrentan la presión derivada de los costos de los insumos y del descenso en el volumen de clientes.

Guzman y Gomez buscaba competir con Chipotle, empresa con más de 4000 sucursales en todo EE.UU. Keith Srakocic - AP

Los datos actuales indican que tres de cada diez personas en EE.UU. redujeron el gasto en locales de comida en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, los precios de los alimentos fuera del hogar registraron un alza del 39,3% entre enero de 2019 y enero de este año. Este aumento en el costo de vida afectó la capacidad de crecimiento de las cadenas que buscan escalar posiciones en un segmento altamente competitivo.