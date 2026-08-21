10 autos usados por menos de 15 millones en agosto 2026: uno por uno, por marca y modelo

En julio se concretaron 156.810 transferencias de vehículos usados, un 0,85% más que las 155.492 registradas en junio. Sin embargo, el resultado representó una caída del 12,57% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 179.363 unidades, de acuerdo con la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

De esta manera, entre enero y julio se transfirieron 1.048.438 vehículos, un 4,49% menos que las 1.097.767 operaciones acumuladas durante el mismo período del año pasado.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que la baja interanual estuvo vinculada en parte con “la estacionalidad de las vacaciones de invierno” y el desarrollo del Mundial de fútbol. No obstante, advirtió que existe otro factor relevante: “La reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido de sus vehículos a esta nueva realidad de mercado que estamos transitando”.

La presión sobre los valores también proviene del mercado de vehículos nuevos. “Tenemos una oferta de 0km muy agresiva en cuanto a bonificaciones y variedad de productos, lo cual obliga a un importante reacomodamiento del valor de los vehículos usados”, sostuvo Lamas.

El Volkswagen Gol continúa como el usado más comercializado LA NACION

“El que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo”, agregó. En ese escenario, todavía se encuentran vehículos por menos de $12 millones. Tomando como referencia unidades modelo 2015 y los valores promedio elaborados por la CCA, estos son los 10 autos más accesibles relevados para agosto de 2026:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.449.000

$7.449.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.541.000

$7.541.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $9.259.000

$9.259.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.576.000

$9.576.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $9.598.000

$9.598.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take: $9.752.000

$9.752.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.855.000

$9.855.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.329.000

$10.329.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.387.000

$10.387.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000

Los valores funcionan como una referencia y pueden variar según el estado de conservación, el kilometraje, la ubicación del vehículo, su historial de mantenimiento y las condiciones particulares de cada operación.

Entre los modelos incluidos, el Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más transferido de la Argentina. Durante julio, el Gol y el Gol Trend sumaron 8276 operaciones y encabezaron el ranking de la CCA, por delante de la Toyota Hilux, con 5485 unidades, y los Chevrolet Corsa y Classic, con 4174.

Lamas le atribuyó la caída de las transferencias de usados a la reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido a esta nueva realidad MMD Creative - Shutterstock

Según Lamas, los vehículos que mejor conservan su valor suelen ser los modelos de gama media y baja con motores de entre 1,6 y 2 litros, trayectoria comprobada, respaldo de marca, confiabilidad y continuidad en el mercado. En una compra racional, añadió, los consumidores también analizan el costo del seguro, la patente, el consumo y la disponibilidad de repuestos.