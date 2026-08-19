Autos que bajaron de precio en agosto 2026: marca por marca, los modelos con descuento

La industria automotriz argentina atraviesa un escenario en el que las ventas acumulan una caída del 12,8% interanual en los primeros siete meses del año, con 339.359 unidades comercializadas. A esta menor demanda se suma un fuerte aumento de la oferta, impulsado por la llegada de una gran cantidad de automotrices chinas que amplían la variedad de modelos disponibles en el mercado.

Ante ese escenario, ocurren dos situaciones. Por un lado, las automotrices aplican una política de congelamiento de precios y, en algunos casos, ajustes por debajo de la inflación para sus listas de precios.

Por el otro, las propias concesionarias ofrecen valores más bajos al momento de adquirir un vehículo, pudiendo encontrar montos menores respecto a las listas oficiales en contacto con los canales de venta.

Independientemente de ello, son las propias automotrices las que también han aplicado rebajas puntuales en distintos modelos para fomentar un mayor patentamiento.

Todos los 0km con descuentos en agosto

Nissan

Una de las automotrices que informó bonificaciones en sus listas de precios de agosto fue Nissan, que las aplica sobre dos modelos de su gama. El primero es el Kicks, que tiene descuentos en sus tres versiones:

Sense DCT 1.0 queda en $46.500.000, frente a un precio de lista de $52.990.000, lo que representa una baja de $6.490.000;

Advance DCT 1.0 se ofrece a $50.990.000, contra $57.990.000 de lista, con una diferencia de $7.000.000;

Exclusive DCT 1.0 pasa de $59.990.000 a $54.490.000, es decir, $5.500.000 menos.

Nissan Kicks

El segundo modelo alcanzado por las bonificaciones es la Frontier, que cuenta con descuentos en cinco versiones.

S 4x2 MT 2.3 dCi queda en $44.417.232, frente a $48.279.600 de lista, una baja de $3.862.368;

S 4x4 MT 2.3 dCi pasa de $53.902.000 a $50.667.880, es decir, $3.234.120 menos;

X-Gear 4x4 AT 2.3 dCi queda en $59.459.616, con una rebaja de $2.477.484 sobre los $61.937.100 de lista;

Platinum 4x4 AT se ofrece a $68.115.972, frente a $72.463.800, con una diferencia de $4.347.828;

Pro-4X 4x4 AT pasa de $74.559.100 a $69.339.963, una bonificación de $5.219.137.

Nissan Frontier Nissan

JMEV

Uno de los descuentos directos sobre el listado de precios que más llamó la atención en agosto fue el de JMEV, una automotriz china perteneciente al Grupo Antelo que llegó a la Argentina el año pasado con un único modelo, el Easy 3, un citycar eléctrico. A fines de julio, la marca redujo US$2000 su precio, que pasó a US$16.900, y de esta manera se consolidó como el auto 0km más accesible del mercado local.

JMEV Easy 3

Mitsubishi

Otra de las automotrices que aplicó bonificaciones directas en agosto fue Mitsubishi (del Grupo Antelo), con descuentos sobre dos de sus modelos. El Outlander tiene un precio de lista de US$52.500 y una bonificación de US$1000, por lo que queda en US$51.500; y de la L200 2.4L GLS 6AT Full pasa de un precio de lista de US$54.000 a US$51.500, gracias a una bonificación de US$2500.

Mitsubishi Outlander

Great Wall Motors (GWM)

En el caso de GWM, que también se encuentra respaldado por el Grupo Antelo, las bonificaciones alcanzan a seis modelos. El Jolion Pro HEV Supreme pasa de US$32.990 de lista a US$30.990, con una bonificación de US$2000; el Ora 3 baja de US$31.000 a US$29.000, también con US$2000 de descuento.

GWM Ora 3

Por su parte, la Poer 4WD Super Luxury 8AT pasa de US$41.990 a US$39.990, una diferencia de US$2000; la Poer Elite 2WD baja de US$28.700 a US$28.000, con una bonificación de US$700; y la Poer Elite 4WD queda en US$30.700, frente a los US$32.700 de lista, con una rebaja de US$2000.

GWM Poer

Para cerrar, el Tank 300 también tiene una bonificación de US$1000, por lo que pasa de US$51.900 a US$50.900.