El presente y futuro de DS, según sus directivos

Inmediatamente después de la charla de tecnología transmitida en vivo desde Francia, LA NACIÓN tuvo la oportunidad de acceder a una entrevista exclusiva con tres de los directivos más importantes de DS a nivel global: nada menos que con Béatrice Foucher, la CEO de DS Automobiles, Marion David, jefa de Producto, y Thierry Metroz, el jefe de Diseño. Fue una charla de casi 40 minutos, con agenda abierta, muy necesaria para entender la filosofía y el devenir de una marca extremadamente joven (tiene apenas cuatro años), que compite con algunos de los fabricantes más tradicionales y prestigiosos en la historia del automóvil.

Lo primero que aparece como cuestión es la esencia misma de DS: en un universo –el “premium” – en el que la narrativa es muy similar entre todos los jugadores (alta calidad, gran diseño, performance, seguridad, confort, lujo, etcétera), ¿qué es lo que haría que DS, que también se autoasigna todos esos valores, sea una opción ante sus competidores? La respuesta de Béatrice Foucher es sintética y contundente: “Lo que nos diferencia es eso que llamamos savoir faire (‘saber hacer’) francés en el lujo. Francia tiene una enorme tradición en este terreno, que está representado por marcas como Chanel, Louis Vuitton, Guerlain y tantas otras. Es un tipo de refinamiento que no puede ser emulado por otros fabricantes, y por eso DS se convierte en una alternativa no solo frente a los alemanes, sino ante el resto de las marcas premium del mundo”.

Sobre el prestigio de las marcas mencionadas no hay dudas, pero lo cierto es que en las últimas dos décadas a los franceses les ha costado muchísimo trasladar ese éxito en el lujo a su industria automotriz. La pregunta entonces es cómo hará DS para revertir esa tendencia, y la respuesta parece pasar en gran medida por la tecnología: “Nuestro desafío es probar que la industria francesa también puede descollar en el terreno de la ingeniería, y para eso tenemos que poner la tecnología adecuada en nuestros vehículos. Estamos en el camino de lograr eso”, reconoce Foucher.

Béatrice Foucher, CEO de DS

En esa estrategia de crecimiento en imagen y volumen, prefiere no arriesgar cifras o metas de ventas: “Por el momento nuestro objetivo es desplegar la marca en los principales mercados del mundo, especialmente en China, que es particularmente receptiva al lujo francés”. Con respecto a la Argentina, Béatrice celebra que “es el lugar donde mejor nos está yendo en Sudamérica y tenemos muchas expectativas de que el negocio siga creciendo allí, más allá de que sabemos de las altas y bajas económicas que lamentablemente suelen tener”.

Un cambio fundamental desde la creación de DS en 2016 es que ya no es la única marca premium del Grupo PSA, sino que ahora tiene que desenvolverse en un ecosistema más amplio –el de Stellantis–, que incluye otras marcas de alta gama como Alfa Romeo, Maserati e incluso Jeep. Marion David, jefa de Producto de DS a nivel global, no ve que vaya a haber cambios en la estrategia y el posicionamiento de DS, ya que cada marca del nuevo conglomerado tiene una personalidad bien definida. Sí se abre para DS una enorme posibilidad de hacer sinergia con la tecnología y las plataformas del Grupo FCA. ¿Tal vez podamos ver un gran sedan DS basado en la plataforma del Maserati Quattroporte? “Todavía es muy temprano para anticipar eso”, aclara David. Tampoco parece haber lugar en el futuro inmediato para un halo car, como se les dice a los autos espectaculares (como los superdeportivos) que tienen la misión de atraer mucha atención sobre la marca. “Creemos que no es el momento adecuado para eso; nuestra estrategia para ganar visibilidad con la marca es que nuestros autos se vean en la calle. El efecto halo lo podemos lograr con nuestros concept cars, que no solo son demostrativos del diseño de avanzada de DS, sino que también se pueden manejar”.

Expresión francesa

Y, hablando del diseño de DS, nadie mejor que Thierry Metroz para conversar sobre el tema. “El vehículo que marca el rumbo del lenguaje estilístico de la marca es el Aero Sport Lounge Concept, presentado a principios de este año. En él podemos ver muchos elementos que estarán en el DS 4 y en futuros modelos, como la firma visual delantera y trasera (así se le dice ahora a la forma que dibujan las luces del auto). Las líneas del Aero Sport Lounge combinan superficies muy fluidas con bordes muy marcados y ángulos pronunciados. Lo que buscamos es maximizar la expresividad del auto; queremos remarcar la parte extrovertida de la cultura francesa”. Otro factor de diferenciación, desde el DS 4 en adelante, será el tamaño de las ruedas. “Sabemos que unas ruedas grandes son clave para lograr unas buenas proporciones en un auto. Gracias al enorme trabajo de los ingenieros, puedo decir que con el DS 4 logramos la mejor relación ruedas-carrocería del segmento”, afirma con orgullo Metroz. “Será una característica única de DS en el Grupo PSA y, junto con el diseño de luces, uno de los rasgos que permitirán reconocer un DS a la distancia. De todas maneras, pensando en el futuro y en las posibilidades que ofrecen las plataformas eléctricas, serán los interiores de nuestros autos los que realmente marquen la diferencia con el sabor único que tiene el lujo francés”.

Por último, Béatrice Foucher confirma un recurso que no por simple deja de ser muy inteligente: el uso de un solo número para denominar a los modelos es para obligar a mencionar la marca cada vez que se los menciona. Bien jugado, DS: una marca tan nueva no debe dejar escapar ninguna oportunidad para instalarse en la cabeza de los consumidores.

La tecnología, la carta de DS para distinguirse

Thierry Metroz, Jefe de Diseño de DS

Para enfrentarlos, el DS4 quiere ponerse a la vanguardia en cuanto a tecnología aplicada para el confort y la seguridad. DS anticipa así ocho dispositivos inéditos para su segmento:

DS Extended Head Up Display e Iris System: el primero proyecta información esencial como velocidad, ayudas a la conducción, navegación y más, en un punto ópticamente equivalente a 4 metros por delante del parabrisas. Así, se accede a toda esa información sin quitar la vista del camino. DS Iris es un sistema de información y entretenimiento que emula la usabilidad de un smartphone con una personalización para cada usuario, que se carga automáticamente al entrar al auto. Todos los comandos pueden ser controlados por voz o –y aquí entra DS Smart Touch– por gestos: la nueva pantalla central del DS 4 reconoce los movimientos frente a ella para accionar varias funciones.

El DS Drive Assist 2.0 es una actualización del sistema de ayudas a la conducción (ADAS), que ahora escala a nivel 2 de conducción autónoma. Permite, el adelantamiento semiautomático, el ajuste de velocidad en curvas y las recomendaciones anticipadas de velocidad de las señales de tránsito.

DS Active Scan Suspension: mediante una cámara en la parte alta del parabrisas escanea el camino para ajustar la dureza de la suspensión en tiempo real. El DS Night Vision se vale de una cámara infrarroja que pueden detectar transeúntes y animales hasta una distancia de 200 metros en condiciones de mínima luminosidad. En asociación, DS Matrix Led Vision es la tecnología que utilizan los faros delanteros del DS 4 que permite que uno de los módulos lumínicos rote para iluminar el costado de la calzada hacia donde se está girando. El sistema se adapta a las condiciones del tránsito, el ángulo del volante, la velocidad y las condiciones climáticas. Volviendo al confort a bordo, estará el DS Air, un innovador sistema de ventilación con salidas muy compactas que proporciona un excelente flujo de aire a los pasajeros y da a los diseñadores más libertad para crear formas innovadoras.

El otro gran salto tecnológico en el DS 4 tiene que ver con la electrificación: DS ofrecerá un modelo 100% eléctrico en la versión e-Tense del futuro hatchback.

El lanzamiento del DS 4 está previsto en Europa para el primer semestre de 2021. Aquí llegaría en el último trimestre del año que viene o a comienzos de 2022.