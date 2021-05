Neumáticos: una guía para conocerlos a fondo

Los neumáticos son elementos del vehículo que muchas veces, ya sea por desconocimiento o por desidia, no son tenidos en cuenta o se les presta muy poca atención. Sin embargo, son fundamentales cuando se trata de conducir con seguridad. ¿Por qué? Nada menos que porque son lo único que mantienen al vehículo en contacto con el suelo.

A la par que fue evolucionando la tecnología las cubiertas también fueron evolucionando con ella y hoy no se trata solo de piezas de caucho de forma circular sino de verdaderos desarrollos de ingeniería salidos de sofisticados laboratorios de investigación y ensayo.

Para entenderlos mejor y despejar dudas, aquí va una pequeña guía que intenta echar un poco de luz sobre ellos y así tomar conciencia de su importancia vital.

Construcción

La composición de los neumáticos puede variar de acuerdo del uso o del vehículo que equipará, pero la mayor parte de los materiales son comunes para todos. Entre ellos están el caucho natural y el sintético (derivado del petróleo), que se encuentran en toda la estructura pero especialmente en la banda de rodamiento. A este se suma distintas mallas de fibras textiles y metálicas que sirven para darle estructura y forma; y también el acero que conforma el aro del talón.

Luego, aparecen el llamado negro de humo (da color, refuerza el caucho y aporta resistencia a la abrasión que sufren por el roce constante contra el piso), y otros minerales o derivados (azufre, óxido de zinc) que son indispensables en la elaboración.

Ancho, alto, diámetro

Aclarado lo anterior, es hora de ir a las características. Lo primero que se debe saber de los neumáticos son sus dimensiones. Y estas se encuentran claramente detalladas en el flanco. Este parámetro se compone de tres elementos: ancho, alto y diámetro.

Para entenderlo, vamos a poner un ejemplo: supongamos que nuestro vehículo calza ruedas 195/60 R15. El primer número nos indica la banda de rodaje (o sea, el ancho o la pisada) en milímetros; así, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el 195 nos dice que tiene 19,5 cm de ancho.

El segundo habla del perfil o el alto de la cubierta; en este caso es 60. Pero ese 60 no corresponde a su altura en milímetros sino al porcentaje del ancho. Entonces, este neumático tendrá un alto de 11,7 cm (es el 60% de 19,5 cm). De ahí se deduce que cuanto menor es la relación más bajo es el flanco.

La letra R indica que es un neumático radial (ya casi no existen de otro tipo) y hace referencia a la forma en que se colocan las fibras textiles y metálicas al momento de fabricarlos. Finalmente, tenemos el número 15 que nos indica el diámetro interno del neumático expresado en pulgadas; o lo que es lo mismo, el diámetro de la llanta.

En este aspecto, es bueno aclarar que cada vehículo sale de la terminal automotriz con el tamaño de neumático específico para ese modelo, y que si se quieren instalar ruedas más anchas, más bajas, etcétera, deben revisarse o adaptarse otros sistemas (frenos, amortiguación y demás) para que sigan brindando seguridad en el andar.

De cargas y velocidades

Luego aparecen otros números (generalmente del 75 al 100) acompañados de una letra (de la A a la Y, más VR y ZR, con la H colocada entre la U y la V). Los números responden a un coeficiente y establecen la carga máxima en kilos que puede soportar cada rueda; por ejemplo, 80 son 450 kg; 90 son 600 kg, y 100, 800 kg.

En tanto, la letra indica el índice de velocidad máxima para los que fueron homologados para ser usados con seguridad y con carga máxima. Algunos ejemplos: J equivale a 100 km/h, N a 140 km/h y U a 200 km/h.

Estos indicadores son importantes ya que, por un lado, las ruedas que llevan cargas superiores a la m

áxima homologada pueden calentarse en exceso lo que puede causar su destrucción. Y, por el otro, a alta velocidad los neumáticos tienen una mayor probabilidad de dañarse por peligros en la ruta o por el calor acumulado, al igual que también puede provocar una rápida pérdida de aire o hasta una repentina explosión.

Bajos o altos

Al describir el neumático se mencionó el perfil. En ese sentido, existen dos tipos: bajo y alto, cada uno de los cuales tienen sus ventajas y desventajas. Los de perfil bajo tienden a ser más anchos que los comunes y también tienen bordes más grandes. Esto genera que tengan una mayor superficie de contacto con el terreno y, por lo tanto, un mejor agarre (especialmente en las curvas). Esta característica los convierte en ideales para ser usados a grandes velocidades y también ayudan en el caso de una frenada repentina en superficie seco ya que habrá más superficie en contacto con el piso para ayudar a detener el vehículo.

Los neumáticos de perfil bajo se recomiendan para autos deportivos

En contraposición, al tener más superficie de contacto producen una mayor resistencia al avance, lo cual se traduce en un mayor consumo de combustible. Además, la mayor superficie de apoyo hace que copien más las imperfecciones del terreno lo cual implica un menor confort de marcha ya que para evitar esto se deben poner amortiguadores más duros; resumiendo: más dureza en el andar. Finalmente, cuando se conduce sobre terrenos mojados la mayor anchura genera que el agua no se evacue rápidamente del neumático y puede generar el temido efecto aquaplaning.

Los de perfil alto, en tanto, ofrecen un andar más suave y mullido (por tener una mayor superficie inflada), un menor consumo de combustible (la banda de rodamiento más pequeña genera un menor contacto con el pavimento y, por lo tanto, una menor necesidad de potencia para mover el auto) y una mejor frenada en superficies mojadas (los dibujos permiten que se evacue el agua más rápidamente).

Cuestión de dibujos

Cada fabricante dota a sus neumáticos de dibujos o surcos particulares. Éstos se relacionan directamente con la adherencia que van a ofrecer, ya que esas hendiduras permiten un mejor agarre en pisos secos y la salida de agua en mojados. Y todos siguen tres parámetros fundamentales:

Dibujo simétrico: son los más comunes y los mejores para vehículos normales. Si se dividiera el neumático en dos en forma longitudinal, presentan los mismos dibujos tanto en la parte de adentro como en la de afuera. Se caracterizan por ofrecer una conducción suave, un gran confort de marcha, una alta estabilidad direccional y una baja resistencia al rodamiento (se desgastan menos). Son ideales para pisos secos

Dibujo asimétrico: están pensados para autos deportivos o de alto rendimiento. Presentan dibujos diferentes en cada uno de los lados y están elaborados con materiales distintos y refuerzos en determinadas zonas. El dibujo del lado interno tiene más estrías y busca evitar el aquaplanning, mientras que el exterior está pensado para otorgar mayor adherencia en curvas (es en esas circunstancias que se exige esa parte del neumático).

Neumáticos Dibujo Asimétrico Son utilizados principalmente en autos deportivos, ya que ofrecen más agarre en curvas rápidas ShutterStock

Dibujo direccional: son ideales para conducir en superficie de poca adherencia (zonas de lluvias, nieve) ya que ofrecen mucho agarre y buen frenado. Tienen unas flechas que indican el sentido del rodaje hacia adelante, y deben montare para usarse exclusivamente en ese sentido.

Para cada terreno

Este aspecto se relaciona especialmente con los vehículos con tracción doble, integral o pickups, ya que son los que se mueven habitualmente por distintos tipos de terrenos. Existen tres variantes:

High Terrain (H/T, terrenos pavimentados): diseñados específicamente para la circulación en asfalto y son ideales para aquellos vehículos que se mueven en ciudad, ruta o autopista, ya que ofrecen un escaso desgaste y una larga vida útil.

All Terrain (A/T, uso mixto): pensados para ser usados tanto sobre asfalto como sobre terrenos donde se necesita mejor tracción y adherencia. El material utilizado para la producción es mucho más denso para evitar así que el vehículo patine en caso de que el terreno esté mojado o húmedo y para brindar una mayor resistencia a cortes e impactos.

La adherencia es un factor clave en los neumáticos de las pickups y los vehículos todoterreno

Mud Terrain (M/T, terrenos sin pavimentar): se usan en superficies irregulares, zonas de barro profundo o áreas con pendientes. Ofrecen una excelente resistencia a los desgarros y, gracias a los canales más anchos en su dibujo, el barro no puede quedar atrapado, aumentando así la superficie de adherencia.

El factor temperatura

También existen neumáticos diseñados para condiciones climáticas específicas. En este sentido, se pueden encontrar aquellos pensados para verano, para invierno o para cualquier estación.

Los primeros están preparados para rendir en condiciones húmedas y secas, brindando agarre y control gracias al dibujo especialmente diseñado para la correcta expulsión de agua. Por otro lado, absorben los esfuerzos laterales producidos por el andar, lo que permite disfrutar de una experiencia de manejo mucho más confortable en las condiciones mencionadas anteriormente.

Los neumáticos de invierno están pensados para desplazarse especialmente sobre superficies de poca adherencia

Los de invierno deben usarse si reside en zonas con temperaturas regulares inferiores a los 7° ya que están pensados para brindar agarre, tracción y control en superficies muy frías y con agua, nieve o hielo. Esto se debe a que los compuestos del producto se mantienen blandos y flexibles a pesar de las bajas temperaturas, lo que genera una mejor capacidad de frenado y mayor maniobrabilidad. A diferencia de un neumático estándar, los de uso invernal se identifican porque poseen símbolos en su lateral (tres picos de montaña, un copo de nieve) y las siglas M+S (Mud + Snow, es decir, barro y nieve).

Pero para evitar cambiar los neumáticos cuando se pasa de una estación a la otra existen los llamados all season o all weather Están diseñados para brindar comodidad, control y una buena capacidad de tracción durante todo el año. Generalmente presentan un dibujo asimétrico n la pisada junto con ranuras circunferenciales para optimizar el agarre en climas húmedos.

Vencimiento

Según los expertos, “los neumáticos no caducan ni tienen fecha de vencimiento y su vida útil depende principalmente de sus condiciones de uso”. El factor DOT (Department Of Transportation) que aparece en ellos corresponde a su fecha de fabricación y no tiene relación directa con la edad del neumático.

Este DOT está compuesto por cuatro cifras que indican la semana de fabricación y el año; por ejemplo, si dice 5420, significa que fue elaborado en la semana 54 de 2020.

Pero lo que sí importa a la hora de calcular la edad de la cubierta es su fecha de montaje, ya que su vida útil comienza cuando comienzan a rodar. Por eso, es recién a partir de los 5 años de rodado que deben pasar por una revisión minuciosa de un especialista para determinar si es necesario cambiarlos. Llegados a los 10 años, algunas marcas recomiendan reemplazarlos independientemente del kilometraje, aspecto visual o mantenimiento.

Al menos, una vez por mes. Chequear que la presión de inflado sea la correcta contribuye a que los neumáticos tengan una mayor vida útil Shutterstock

La presión

Los neumáticos pierden hasta 1 psi (libra por pulgada cuadrada) por mes, por lo que hay que revisar todos los neumáticos (incluso el de repuesto) cada 30 días y sobre todo antes de un viaje largo. La medición debe hacerse en frío, antes de manejar o al menos tres horas después de que el vehículo haya sido utilizado.

La presión de inflado influye directamente en su vida útil, pues si están inflados de más no se desgastarán de manera uniforme y no durarán mucho. Por otra parte, si están bajos harán gastar más combustible. La presión correcta la informa el fabricante del vehículo y puede encontrarse en el manual del auto, en alguno de los parantes de las puertas delanteras o en la tapa del tanque de combustible.

Verificaciones y reemplazo

La vida útil de un neumático depende de una combinación de factores como el diseño, los hábitos del conductor, el clima, el estado de las calles y la manera en que se cuidan. Por eso, para saber en qué condición están hay que chequearlos periódicamente e identificar posibles problemas. ¿Qué hay que revisar?

1) La profundidad de los dibujos, que no debe ser inferior a 1,6 mm. Para chequearlo, existen los indicadores de desgaste (llamados Tread Wear Indicator, TWI) que se encuentran en la banda de rodamiento (pequeñas hendiduras perpendiculares o diagonales entre los surcos principales). Una vez que alcanzan esta marca se deben reemplazar.

2) Si tiene signos de desgaste desparejo de la banda de rodamiento. De ser así, quizás sea necesario hacer una rotación.

3) Si hay objetos extraños en el dibujo (piedras, clavos, etcétera). Sacarlos y chequear que no hayan dañado el caucho.

4) Si presentan daños, cortes, globos, deformaciones y otras anomalías.

Si se da algunas de las situaciones anteriores, se recomienda reemplazarlos.

También hay que prestar atención a la “sensación” que se tiene al conducir, ya que una marcha incómoda puede indicar daños o un desgaste excesivo. Si se notan vibraciones u otras alteraciones, es necesario reducir la velocidad, manejar con precaución hasta que se pueda dejar la ruta de forma segura, detenerse e inspeccionar las ruedas.

Si un neumático está dañado, será necesario desinflarlo y reemplazarlo con el de auxilio. Si no se observa daño alguno ni se puede identificar la fuente de la vibración, se recomienda llevar el vehículo a un centro de servicios para una inspección exhaustiva.

Rotarlos, ¿cómo?

Finalmente, es importante saber que los neumáticos deben ser rotados debido a que los ejes delantero y trasero desgastan los neumáticos de manera diferente. ¿Cómo se hace? Se colocan los neumáticos que estaban en el eje delantero en el eje trasero (manteniendo el mismo lado del vehículo) y viceversa. Sin embargo, hay situaciones específicas donde se recomienda una rotación cruzada, en X, pasando el neumático delantero derecho a la posición trasera izquierda; y viceversa. Por eso, es necesario que un especialista compruebe el tipo de desgaste para decidir cuál es mejor.

La rotación debe ser realizada de manera preventiva en promedio cada 10.000 km recorridos.