Once curvas icónicas en una sola pista

La piloto de Turismo e instructora de manejo deportivo Michelle Gatting a fondo en el Karussell de Leipzing, al comando de un Porsche 911 GT3

Hermann Tilke, el famoso diseñador de autódromos, es autor del trazado de pruebas de Porsche en Leipzig; allí reprodujo 11 virajes de circuitos emblemáticos como Nürburgring, Monza, Mónaco y otros; él mismo nos cuenta los secretos de cada uno de ellos

Gabriel Tomich Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2020

En 2010, Porsche presentó oficialmente en su planta de Leipzig, la tercera generación de su pionero y superlativo SUV de lujo Cayenne. La prensa mundial, entre la que se contaba la nacion, no solo tomó contacto allí de primera mano con el nuevo producto, también lo pudo probar en la estupenda pista que la marca alemana tiene en dicho centro productivo.

Aquel Cayenne era impresionante, pero la pista en sí no le iba a la zaga. ¿Por qué? Porque muchas de sus curvas reproducen algunas de las más famosas y exigentes variantes de los circuitos más famosos y tradicionales de todos los tiempos como Nürburgring, Spa-Francorchamps, Sebring, Mónaco, Laguna Seca y otros, por lo que resulta no solo muy divertido, sino también un verdadero desafío para las habilidades conductivas. Por mencionar solo una, la famosa "Sacacorchos", ciega en la trepada y luego un verdadero tobogán en S que pone los pelos de punta y el estómago en la garganta.

Certificado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el circuito fue diseñado nada más y nada menos que por el famoso y controvertido Hermann Tilke (sus circuitos suelen ser tan seguros como tortuosos y aburridos, según sus detractores), buen piloto de autos de turismo, activo durante varias décadas, e ingeniero líder en circuitos (más allá de las polémicas, es sin duda el referente en el diseño y construcción de súper autódromos) que, con su empresa, ha construido 75 pistas en todo el mundo hasta hoy, incluidas varias que utilizan la Fórmula 1 y el MotoGP, como las de Sepang (1998), Bahrein (Sakhir, 2004), Shanghai (2004), Estambul (2005), Yas Marina (Abu Dhabi, 2009), Circuit of Americas (COTA, Austin, 2012) y Sochi (2014). En colaboración con Porsche, Tilke combinó 11 de las secciones de pistas más exigentes de siete países en un circuito único, en Leipzig. A bordo de un Panamera Turbo Sport Turismo recorre el circuito y nos explica cada una de estas curvas.

El famoso diseñador de circuitos de Fórmula 1 Hermann Tilke reprodujo en Leipzig 11 virajes famosos. El ingeniero alemán posa aquí en la réplica del espectacular Sacacorchos de Laguna Seca

Sunset Bend: La primera curva, después de la recta de partida, está recreada de un circuito de Estados Unidos: la Sunset Bend original se encuentra en la pista de Sebring (Florida). Es una curva hacia la derecha, rápida, con alta fuerza G: "Tienes que empezar a atacar la curva en el momento preciso y luego mantener presionado el acelerador para que puedas avanzar rápidamente por la curva a lo largo de la línea óptima", dice Tilke. Al salir de la curva a unos 170 km/h el piloto llega a la recta más larga de la pista de Leipzig.

Sunset Bend (Sebring)

Loews Hairpin: Es una horquilla que dobla a la derecha con una ligera inclinación, es conocida en todo el mundo por el circuito callejero de Monte Carlo, en el Principado de Mónaco. "Esta curva es famosa y notoria porque exige un ángulo de dirección muy cerrado. Sin embargo, antes de llegar a ella, el piloto tiene que pisar con fuerza los frenos, cambiar de marcha suavemente y luego dirigirse limpiamente hacia la curva", dice Tilke.

Loews Hairpin (Mónaco)

Victoria Turn: Está basada en una curva de Río de Janeiro (Brasil). La original Curva de la Victoria ya no existe. Esta variante gira a la izquierda con una pendiente apenas perceptible. Lo que nos dice Tilke acerca de esta curva es lo siguiente: "A medida que atraviesas la curva, pasas del sobreviraje al subviraje, que es lo que hace que esta curva sea tan emocionante". Antes de llegar a la curva, Tilke recomienda: "debes frenar suavemente para reducir la velocidad del vehículo y luego girar el auto con precisión, pero teniendo cuidado de no hacer un subviraje. ¡Y no pises el pedal del acelerador demasiado pronto!". Esta curva pertenecía el circuito de Jacarepaguá (Autódromo Nelson Piquet), que fue demolido íntegramente en 2012. Allí, Carlos Reutemann escribió algunas de sus mejores páginas en la F1 con triunfos en 1978 (Ferrari 312 T2B) y el polémico de 1981, al comando de un Williams FW07C-Ford Cosworth. Fue la famosa carrera en la que el santafesino ignoró el cartel "JONES-REUT", que le exigía dejar pasar a su compañero de equipo australiano.

Victoria (Jacarepaguá)

La Mobil 1 S: Esta curva en forma de S (una chicana) que va de derecha a izquierda es el tormento al que se enfrentan los pilotos en el circuito de Nürburgring (Alemania). Al acercarse a la réplica construida en el circuito de Leipzig los conductores ponen a prueba qué tan grande es la confianza que se tienen en sí mismos; en su propia capacidad: la habilidad del conductor influye en forma determinante en la velocidad, el uso de los "pianos" y la forma en que entran en la curva. Hermann Tilke recomienda tomar la Mobile 1 S de la siguiente manera: "Cruza esta sección de forma bastante brutal, circula por los bordillos y acelera con relativa firmeza para que puedas sentir el auto correctamente".

Mobil 1 S (Nürburgring)

La Curva di Lesmo: Esta famosa variante de la pista de carreras de Fórmula 1 del Autodromo Nazionale di Monza (Italia) requiere de mucho coraje para conducirla correctamente. En esta curva, extremadamente larga, el conductor puede conducir más rápido de lo que puede esperar debido a la pendiente apenas perceptible hacia el interior de la misma. Para conducir a través de esta curva correctamente Tilke recomienda: "Mirar hacia adelante es absolutamente crucial aquí. Cuando ingresas a la curva tienes que enfocarte realmente en el final de ella para que no salgas demasiado rápido".

Lesmo (Monza)

El Corkscrew (Sacacorchos): La espectacular combinación derecha-izquierda-derecha, conocida como el Corkscrew ("Sacacorchos"), está basada en la legendaria y original curva del trazado de Laguna Seca (California, Estados Unidos). El fuerte declive de 12% de inclinación hace que sea imposible mirar hacia adelante en esta curva. "Vas conduciendo hacia el cielo y sin saber hacia dónde tienes que girar cuando empiezas a descender serpenteando a lo largo de la empinada cuesta abajo; si lo logras y realmente lo haces correctamente, puedes estar muy satisfecho contigo mismo", dice Tilke sobre esta experiencia de conducción. Para buscar en Youtube, dos sobrepasos memorables de MotoGP en el Sacacorchos: el de Valentino Rossi a Casey Stoner en 2008 y el de Marc Márquez al propio Rossi en 2013. Esa curva también tiene un signo trágico; allí se mató el prometedor piloto uruguayo Gonzalo "Gonchi" Rodríguez, el 11 de septiembre de 1999.

Corkscrew "Sacacorchos" (Laguna Seca)

La Parabólica: Otro clásico de todos los tiempos. Es una curva de 180 grados que ha sido calcada del circuito de Monza. Se puede conducir a través de esta curva con un ángulo de dirección casi constante, pero exige mucho, tanto del automóvil como del conductor. "Esta curva nunca termina; una vez que entras, parece que nunca saldrás por el otro lado", dice Tilke. Los conductores deben estar preparados para altas velocidades de giro y una fuerte aceleración lateral.

Parabólica (Monza)

La S de Suzuka: Esta curva del circuito de Leipzig reproduce una sección desafiante del Suzuka International Racing Course, en Japón. Lo que nos dice el experto acerca de esta chicana es lo siguiente: "Esta es una curva hecha para los pilotos con mucha técnica. Es para conductores que pueden concentrarse. Tienes que conducir con mucha delicadeza y deslizarte a lo largo de la curva de una manera muy limpia". Encontrar la línea correcta es crucial para esta combinación de izquierda a derecha. "Si ingresas a la curva con mucha agresividad puedes perder mucho tiempo. Entonces: elige el punto de frenado correcto y evita el sobreviraje".

S de Suzuka

El Karussell: El pronunciado peralte del carrusel de Nürburgring, también conocido como el "Caracciola-Karussell", es otra de las curvas que ofrece el circuito de Leipzig. Una profunda concentración es la única defensa de los pilotos contra la exagerada pendiente de esta curva con su horquilla de 180 grados y su gradiente de 33 grados. "Tienes que encontrar el punto de entrada correcto, entonces solo así podrás 'circular' en esta curva; realmente es empinada", dice Tilke. "Elegir la línea y la velocidad correctas es importante al salir de la curva. La fuerza G en el tercio final es vigorosa. Si vas demasiado rápido en este punto, no tienes ninguna posibilidad".

Karussell (Nürburgring)

La curva del Bus Stop: Esta es la famosa chicana del Bus Stop del circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica: la ceñida combinación izquierda-derecha-izquierda exige mucho coraje y perfección. Para dominar esta curva, los conductores deben permanecer perfectamente derechos, luego girar el automóvil y acelerar fuera de la curva a toda máquina.

Bus Stop (Spa-Francorchamps)

Suntory Corner: Esta combinación de derecha a izquierda se encuentra originalmente en el circuito Fuji Speedway, en Shizuoka, Japón. Después de frenar con mucha fuerza y de bajar las marchas, esta curva requiere un cambio de carga sensible: "esta es la única forma en que el vehículo puede salir del enorme radio de la curva e ir directamente a la siguiente, que es extremadamente cerrada", dice Tilke, para terminar el recorrido a fondo por el circuito de Leipzig.

Suntory (Fuji)

Conforme a los criterios de Más información