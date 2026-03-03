LA NACION

La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días

La marca del moño renovó sus propuestas de financiamiento e incluye la posibilidad, en algunos casos, de abonar la primera cuota dos meses después de suscribir a la operación

Esta propuesta contempla autos, SUV y pickups
Chevrolet, una de las automotrices que ofrece una amplia variedad de modelos 0km en cuotas e incluso con algunas opciones a tasa 0, renovó su campaña de ventas denominada “Chevrolet Season”. En esta nueva edición, la principal novedad es la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días de haber suscripto la operación.

“'Chevrolet Season’ es una campaña que busca facilitar la adquisición de un vehículo aprovechando las nuevas tasas del mercado y con la que buscamos acercarnos a nuestros clientes para aprovechar este momento de financiamiento con tasa 0 y hasta 60 días para pagar la primera cuota”, aseguró Andrés Carfagna, director Comercial de General Motors Argentina.

Todos los autos que Chevrolet ofrece en cuotas en marzo

A continuación, se detallan todas las opciones de financiación disponibles para los distintos modelos de la firma del moño. Además, se identifican con un asterisco (*) aquellas alternativas que ofrecen la posibilidad de realizar el primer pago recién a los 60 días de concretada la operación.

Chevrolet Onix & Onix Plus

  • Tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.
  • Tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*).
  • Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%.
Chevrolet Onix en su versión hatchback y sedán
Chevrolet Tracker

  • Tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000.
  • Tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $20.000.000.
  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*).
  • Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%.
Chevrolet Tracker
Chevrolet Spin

  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000.
  • Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Chevrolet Spin
Chevrolet Montana

  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*).
  • Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Chevrolet Montana
Chevrolet S10 (WT, LTZ & Z71)

  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000 (*).
  • Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.
  • Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.
Chevrolet S10
Chevrolet Trailblazer y S10 HC

  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000 (*).
  • Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.
  • Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.
Chevrolet Trailblazer
Chevrolet Spark

  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*).
  • Financiación de hasta $30.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.
  • Financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.
Chevrolet Spark, un modelo 100% eléctrico
Chevrolet Captiva

  • Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $18.000.000 (*).
  • Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
Chevrolet Captiva
