Vuelve un recordado auto a la Argentina con corte deportivo

Inchcape, importador oficial de Subaru en nuestro país, presentó la evolución del icónico sedán deportivo del segmento C: se trata del Subaru WRX, que llega importado desde Japón en una única variante denominada AWD 6MT Performance ES.

En esta actualización hay un cambio en el diseño, que se aleja de la estética del Impreza y adquiere características propias. Por ejemplo, luce una parrilla mediana en gris brillante, faros bi LED, gran alerón trasero alto, canalizadores de aire y en sus laterales unas llantas de diseño exclusivo de 19”.

Puertas adentro aparece la gran pantalla de Infotainment ubicada en el centro del panel frontal de 11,6”, que integra varias funciones, dos puertos USB de carga rápida y sistema de audio Harman Kardon.

Las butacas son de competición Recaro con ajuste eléctrico de conductor, volante y palanca de cambios tapizados en cuero y alcántara, complementan una línea novedosa en un interior que potencia su confortabilidad, transmitiendo toda su deportividad.

Interior del Subaru WRX

La mecánica sigue siendo la misma y que es característica del modelo: motor turbonaftero tipo bóxer de 4 cilindros, 16 válvulas y 2.4 L de cilindrada, que genera 275 CV a 5600 rpm y 350 Nm entre 2000 y 5200 rpm, acoplado a una caja manual de 6 marchas; la tracción es la simétrica permanente en las cuatro ruedas (S-AWD).

A esto suma un nuevo sistema de selección de modos de manejo que permite configurar la respuesta del motor, la dureza de la dirección, el seteo de la suspensión y las funciones del sistema de asistencia a la conducción “Eyesight” de cuatro modos: Confort, Normal, Deportivo, Deportivo Plus y Personalizado.

En lo que respecta a seguridad, además de los elementos convencionales (7 airbags, frenos a discos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción con vectorización activa de torque, asistente de arranque y descenso en pendiente, anclajes Isofix, etcétera).

Llega con nueve opciones de color exterior, entre ellas el Solar Orange Pearl, como el de la imagen

Suma el paquete de ayudas EyeSight que incluye frenado autónomo marcha atrás, frenado de emergencia, detector de fatiga del conductor, control de velocidad crucero adaptativo, monitor de salida involuntaria de carril con centrado, aviso de arranque del vehículo precedente, limitador de velocidad manual y más.

La garantía es por cinco años o 100.000 kilómetros, lo que suceda primero, y el precio sugerido de venta al público es de US$63.000.