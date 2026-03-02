La decisión que tomó Volkswagen sobre los precios de sus autos en marzo

Las listas de precios de venta al público de las automotrices vuelven a ubicarse en el centro de la escena del sector, aunque esta vez no por aumentos, sino por el escenario opuesto. Tras la eliminación definitiva de los impuestos internos, varias marcas aplicaron descuentos en determinados modelos, mientras que otras optaron por congelar sus valores.

En ese segundo grupo aparece Volkswagen, una de las marcas con mayor volumen de ventas en 2025. En este contexto de cambios impositivos y de cantidad de ventas, la automotriz decide congelar sus precios de cara a marzo dejando la lista configurada de la siguiente manera:

Volkswagen Tera: desde $36.755.250 hasta $46.747.750

desde $36.755.250 hasta $46.747.750 Volkswagen Polo: desde $37.567.500 hasta $55.172.900

desde $37.567.500 hasta $55.172.900 Volkswagen Saveiro: desde $43.098.250 hasta $50.973.100

desde $43.098.250 hasta $50.973.100 Volkswagen Nivus: desde $43.554.600 hasta $54.029.100

desde $43.554.600 hasta $54.029.100 Volkswagen Virtus: desde $45.645.750 hasta $60.297.950

desde $45.645.750 hasta $60.297.950 Volkswagen T-Cross: desde $50.766.550 hasta $65.330.350

desde $50.766.550 hasta $65.330.350 Volkswagen Taos: desde $57.511.950 hasta $66.319.150

desde $57.511.950 hasta $66.319.150 Volkswagen Vento: $77.818.800

$77.818.800 Volkswagen Tiguan: desde $84.320.800 hasta $88.748.800

desde $84.320.800 hasta $88.748.800 Volkswagen Amarok: desde $58.255.550 hasta $105.156.800

El Volkswagen Tera es una de las apuestas más recientes y fuertes de la marca

Todas las automotrices que no aumentaron en marzo

Al igual que Volkswagen, Toyota decidió mantener su lista de precios sin cambios para este mes. También está el caso de Hyundai que no aumenta sus precios desde noviembre de 2025.

En cambio, Ford adoptó una estrategia distinta y anunció una reducción de precios de hasta casi un 30% en algunos modelos (que estaban afectados por el impuesto), mientras que el resto se mantuvo igual. Vale aclarar que esta baja de la marca del ovalo no responde únicamente a la eliminación del impuesto al lujo, sino que se explica por una combinación de factores, entre ellos el acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.