La decisión que tomó Volkswagen sobre los precios de sus autos en marzo

Sigue la línea de los movimientos de mercado de este mes
- 2 minutos de lectura'
Las listas de precios de venta al público de las automotrices vuelven a ubicarse en el centro de la escena del sector, aunque esta vez no por aumentos, sino por el escenario opuesto. Tras la eliminación definitiva de los impuestos internos, varias marcas aplicaron descuentos en determinados modelos, mientras que otras optaron por congelar sus valores.
En ese segundo grupo aparece Volkswagen, una de las marcas con mayor volumen de ventas en 2025. En este contexto de cambios impositivos y de cantidad de ventas, la automotriz decide congelar sus precios de cara a marzo dejando la lista configurada de la siguiente manera:
- Volkswagen Tera: desde $36.755.250 hasta $46.747.750
- Volkswagen Polo: desde $37.567.500 hasta $55.172.900
- Volkswagen Saveiro: desde $43.098.250 hasta $50.973.100
- Volkswagen Nivus: desde $43.554.600 hasta $54.029.100
- Volkswagen Virtus: desde $45.645.750 hasta $60.297.950
- Volkswagen T-Cross: desde $50.766.550 hasta $65.330.350
- Volkswagen Taos: desde $57.511.950 hasta $66.319.150
- Volkswagen Vento: $77.818.800
- Volkswagen Tiguan: desde $84.320.800 hasta $88.748.800
- Volkswagen Amarok: desde $58.255.550 hasta $105.156.800
Todas las automotrices que no aumentaron en marzo
Al igual que Volkswagen, Toyota decidió mantener su lista de precios sin cambios para este mes. También está el caso de Hyundai que no aumenta sus precios desde noviembre de 2025.
En cambio, Ford adoptó una estrategia distinta y anunció una reducción de precios de hasta casi un 30% en algunos modelos (que estaban afectados por el impuesto), mientras que el resto se mantuvo igual. Vale aclarar que esta baja de la marca del ovalo no responde únicamente a la eliminación del impuesto al lujo, sino que se explica por una combinación de factores, entre ellos el acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.
- 1
Toyota lanzó oficialmente al Yaris Cross, su nuevo SUV, y mantendrá los precios para marzo
- 2
Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas
- 3
10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo
- 4
¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en febrero 2026?