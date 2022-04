Test drive: Ford F-150 híbrida, potencia con signo ecológico

Ford sigue impactando al mercado argentino con sus pickups. La llegada en los últimos dos años de la F-150 en sus versiones Lariat Luxury con motor V8 5.0 L de 400 CV y la deportiva F-150 Raptor V6 3.5 L Twin Turbo de 456 CV, revolucionaron el segmento de las pickups full-size, que hasta febrero de 2020 había sido un reino exclusivo de la RAM 1500.

Pero el óvalo volvió a pegar allí en enero pasado con la presentación nada menos que de la primera pickup hibrida en la Argentina: la F-150 Lariat Luxury Powerboost. No hace falta decir que la Serie F es una de las familias de vehículos que más se venden en el mundo. De hecho, en febrero último salió de las plantas de Ford en Dearborn la unidad Nro. 40.000.000 de la F-150, que lleva 75 años en el mercado.

De lujo. Terminaciones y materiales de gran calidad y muy alto nivel de equipamiento de todo tipo para la Ford F-150 híbrida

Respecto de la F-150 Lariat Luxury V8 que probamos el año pasado (modelo 2021), esta versión híbrida no tiene cambios de diseño ni de equipamiento; lo que sí cambia es su planta motriz: el Coyote V8 5.0 L (el mismo motor del Mustang) es reemplazado en esta F-150 Powerboost por una motorización hibrida compuesta por dos motores: el naftero EcoBoost 3.5L V6 biturbo (que equipa a la Raptor) de 400 CV a 6000 rpm y 667 Nm (68 kgm) a 3000 rpm de torque, y otro eléctrico (sincrónico de corriente alterna) de 45 CV y 300 Nm de par, que combinados desarrollan una potencia máxima de 436 CV y 772 Nm (78,7 kgm). Se asocia con la estupenda caja de velocidades automática de 10 marchas (con convertidos de par) que también equipa a la F-150 Lariat V8 y funciona a la perfección: no se perciben los saltos entre cambios y siempre parece estar a punto para responder a las exigencias del acelerador (“patina” muy poco, el retraso en la respuesta es mínimo). Lo mismo pasa con la motorización híbrida: el paso del modo eléctrico (cuando se pone en marcha) al de combustión es imperceptible (aunque inmediato al pisar el acelerador) y totalmente automatizado. No necesita ninguna intervención del conductor.

El motor eléctrico es abastecido por una batería de ion-litio de 1,5 kWh de capacidad (relativamente pequeña, pero ahorra peso), que se recarga mediante un generador conectado al motor de combustión y por el sistema de frenado regenerativo, que recupera hasta el 90% de la energía que se produce al frenar.

Largo: 5,885 m

Ancho: 2,029 m

Alto: 1,961 m

Distancia entre ejes: 3,693 m

Capacidad de carga: 830 kg

Capacidad del tanque: 98 L

Peso Bruto Total: 3334 kg

Lo que sí sorprende (o no tanto, considerando el fulgurante torque y la rapidez de la transmisión) es que una mole de 2504 kg (vacía) pueda acelerar mejor que unos cuantos autos deportivos: 0-100 km/h en 6,3 s; 0-400 m en 14,2 y 4,3 s para recuperar de 80 a 120 km/h. En cuanto al consumo, un trayecto de 315 km que alternó ciudad, autopistas y rutas, arrojó un consumo combinado de16,3 L/100 km (en modo Normal), no muy lejano al de su “hermana” con motor V8. Además del modo de conducción mencionado, esta F-150 Híbrida ofrece siete más: Sport, Ecoselect, Resbaladizo, Remolcar/Arrastrar, Nieve/Arena, Barro, Roca/Trepada, estos últimos para ayudar electrónicamente al sistema 4x4 con selector 2H (simple trasera), 4H (alta), 4A (automático) y 4L (baja); a lo que suma bloqueo de diferencial trasero, control electrónico de descenso y más.

Ayudas a la conducción

Por su tamaño puede parecer complicada de manejar, pero sacando que necesita mucho espacio para estacionar, lo cierto es que se mueve con una gran agilidad: es muy cómoda, tiene un excelente confort de marcha e impecable comportamiento dinámico (muy dócil, preciso y aplomado). En el tránsito urbano se mueve muy bien, pero en la ruta es un placer, porque tiene una dirección eléctrica muy rápida y excelentes frenos. Para ayudarnos, cuenta con el sistema semiautónomo de asistencia a la conducción Ford Co-Pilot 360 que incluye ayudas (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo con función Stop&Go, sistema de precolisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, mantenimiento y centrado del carril, alerta de punto ciego y tránsito cruzado, cámara 360° con pantalla dividida y vista Top View, control de remolque de tráiler y varias más.

Motor naftero: biturbo

Cilindros: 6 en V

Cilindrada: 3497 cc

Compresión: 11,5:1

Válvulas: 24

Par: 68 kgm a 3000 rpm

Motor eléctrico: sincrónico

Potencia: 45 CV a 3500 rpm

Par: 30,6 kgm a 500 rpm

Potencia combinada: 436 CV a 6000 rpm

Par combinado: 78,7 kgm

Caja: automática de 10 marchas

Tracción: 4x4

El habitáculo es gigante: cinco pasajeros pueden viajar comodísimos cientos de kilómetros en la F-150 y la posición de manejo es excelente (butaca eléctrica de diez regulaciones y con tres memorias) con un tablero de 12″ full digital repleto de información (hasta el límite de velocidad de cada zona en el velocímetro). Además, la gaveta central es grande y su tapa se transforma rápidamente en una mesa plegable entre las dos butacas delanteras: esta F-150 Lariat Luxury abunda en soluciones para facilitar la vida a bordo y el acceso, como los amplios estribos laterales, el gran techo panorámico, la escalera plegable para ascender a la caja de carga (amplia: 1,704 m x 1,298 x 544) y mucho más. La capacidad de carga que permite la suspensión trasera con elásticos es de 830 kg (contra 1039 de la versión V8, por el peso de batería instalada bajo el piso) y la de remolque es de 750 kg (sin frenos) y de 5012 kg (con frenos).

El equipamiento es extraordinario y lujoso. Para destacar, la enorme pantalla táctil de 12″ del sistema multimedia Sync 4 con navegador, CarPlay, Android Auto, audio premium Bang&Olufsen con 8 parlantes y subwoofer, y muchísimos otros elementos. Por algo, hace cuatro décadas que es el modelo de mayor venta en Estado Unidos. Precio: $12.755.000.