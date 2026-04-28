Precios por las nubes: cuánto cuesta comprar un auto nuevo en EE.UU. en mayo 2026

Comprar un auto nuevo forma parte del “sueño americano” de muchas personas con un trabajo a tiempo completo. Dicho objetivo conlleva algunas dificultades en el contexto actual como el incremento en los precios y la necesidad de costearlo con créditos a largo plazo.

Cuál es el precio actual de los autos nuevos en EE.UU.

De acuerdo con Los Angeles Times, los vehículos nuevos se venden ahora por un promedio de casi US$50.000, lo que representa un aumento de 30% en seis años y de un 12,6% con relación al año pasado.

El promedio de precios de un carro nuevo es de US$50.000

Para sobrellevar los precios, los consumidores suelen extender sus créditos por hasta siete años. Dicha tendencia representa más del 12% de todas las ventas, frente a casi el 8% de hace un año.

“La posibilidad de comprar un medio de transporte todavía existe. La pregunta es qué obtienes por tu dinero”, señaló Charlie Chesbrough, economista senior de Cox Automotive, en diálogo con Los Angeles Times.

Otro de los valores que cambiaron son los seguros de auto, que aumentaron un 55% en seis años. A esto le sigue el costo de las reparaciones, que subió un 48%.

Las razones detrás de los incrementos en los autos

El cambio en los valores deriva de una combinación de contexto histórico, estrategias de fabricación y costos tecnológicos. Con relación al primer punto, la pandemia del COVID-19 disminuyó de manera drástica la producción de vehículos, lo que afectó la oferta.

Aunque con el pasar de los meses se recuperó, han persistido interrupciones en la cadena de suministros y aranceles que mantienen los precios elevados.

Las compañías han reducido la producción de modelos económicos para priorizar camionetas pickup y SUVs más grandes Toyota

Otra de las causas detrás del incremento tiene que ver con la demanda en vehículos más costosos. Tras esta propensión, las empresas automotrices redujeron la producción de modelos económicos para priorizar las camionetas pickup y SUVs más grandes, que generan un mayor margen de ganancias.

“Lo que todo el mundo quiere es el SUV mediano con asientos de cuero más techo corredizo por US$25.000, y eso no existe”, agregó Charlie Chesbrough.

Por su parte, la presencia de nuevas herramientas tecnológicas en los autos también derivó en un cambio de precios. La asistencia de carril, el frenado automático de emergencia y el monitoreo del punto ciego han generado aumentos significativos.

Cuál es la alternativa de los usuarios para acceder a un vehículo en EE.UU.

Para sobrellevar los gastos, los usuarios optan por la compra de autos usados. De acuerdo con Cox Automotive, se prevé que la venta de vehículos de segunda mano alcance los 20,4 millones en 2026.

“Pensábamos que el conflicto en Oriente Medio tendría algún impacto, y es posible que aún ocurra. Pero ahora mismo, los datos son claros: la demanda de vehículos usados ​​es sólida y los niveles de inventario son relativamente ajustados”, declaró Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, en un comunicado.

Tras una mayor demanda en estos autos, los valores aumentaron un 1,4 % durante el mes de marzo, un 2,3 % más altos que a principios de año.