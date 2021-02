Test drive: probamos el Audi Q3 Sportback, urbano, práctico y con estética deportiva

Sport. El Audi Q3 Sportback logra el deseado impacto visual estilo coupé gracias al techo tipo fastback

¿Cómo se transforma estéticamente un SUV, que tienden a ser bastante “cuadrados” en sus formas, en un vehículo de aspecto más deportivo? La fórmula que encontraron los diseñadores y que ya resulta una marcada tendencia, es simple: simular una coupé.

Audi se sumó a esta moda-tendencia aprovechando la segunda generación de su SUV compacto Q3, lanzada en 2019. ¿Cómo? Al Q3 estándar, con clásicas líneas de utilitario deportivo “todoterreno”, le agregó el Q3 Sportback, con la misma plataforma y mecánica, pero con una silueta cuyo techo “cae” hacia el portón trasero, dándole a la vista lateral la curva típica de una coupé fastback. El resultado estético sin duda gustó en Ingolstadt, porque el flamante primer modelo 100% eléctrico de la marca, el e-tron, y el Q5 Sportback, también apelan a la misma receta.

El Q3 Sportback también trajo otras novedades, como la gran parrilla octogonal tipo panel de abeja (que en Audi llaman Singleframe), una línea de cintura más baja que en el Q3 (de hecho, es1,6 cm más largo y 2,9 cm más bajo) y una súper deportiva parte trasera con un alerón que prolonga hacia abajo la línea del techo, las amplias luces (igual que las ópticas delanteras full LED) y un paragolpes más alto para dejar espacio a unos grandes difusores al mejor estilo de los autos de competición.

En resumen, los diseñadores de los cuatro anillos lograron lo que buscaban: un crossover tan urbano y práctico como todos, pero con una estética atractiva, más musculosa que la del Q3 y con una buena “pinta” sport, que se realza en la versión que manejamos, la tope de gama 40 TFSI quattro, que incluye el equipamiento S line, que agrega más deportividad aún con la parrilla negra, las llantas exclusivas de 19″, retrovisores negros (opcional) y otros detalles estilísticos en el exterior y el interior.

Motor: naftero

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 2.0 L

Potencia: 180 CV entre 4200 y 6700 rpm

Torque: 32,6 kgm entre 1500 y 4100 rpm

Caja: automática S tronic de 7 marchas

Este Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro está equipado con un motor naftero de 4 cilindros en línea 2.0 L 16v que, con inyección directa de combustible, el sistema Audi valvelift (AVS), que varía la alzada de las válvulas de escape, y turbocompresor con intercooler, entrega una potencia de 180 CV entre 4200 y 6700 rpm y un par de 320 Nm (32,6 kgm) desde 1500 hasta 4100 rpm. El tren de fuerza se completa con la caja de velocidades automática del tipo de doble embrague S tronic de 7 marchas y la eficiente tracción integral inteligente quattro (que hace poco tiempo cumplió 40 años desde su primera versión). También está presente en este Q3 Sportback el seteo electrónico de la respuesta del motor y la caja mediante el Audi Drive Select, que ofrece los modos de conducción Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, al que se suma la opción Offroad que, dadas las características del modelo, rara vez será usada, pero está.

Si bien la caja es un poco “remolona” para pasar las marchas más rápido (su funcionamiento privilegia la comodidad y suavidad), lo que se soluciona apurándolas con las levas en el volante (manual-secuencial), en Dynamic (estira los cambios hasta 6000 rpm) logra acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 s, lo que no está nada mal. En ciudad, el consumo rondó los 12,3 L/100 km (esto, claro está, depende mucho del tránsito que “nos toca”; además cuenta con sistema Start&Stop en las detenciones), pero a 120 km/h, por las largas relaciones de la caja, baja a unos 8,5 L/100 km.

El interior es sobrio pero a la vez deportivo AUDI AG

Las suspensiones (McPherson delantera; paralelogramo deformable atrás) tienen un tono deportivo, por lo que son firmes, más los neumáticos, la tracción integral y la electrónica del control de estabilidad (ESC) y tracción, conjugan un comportamiento dinámico excelente en todo tipo de situación de marcha, curvas y estado del asfalto (mojado, anegado, incluso nieve). Esa firmeza no afecta un confort de marcha muy cómodo y suave en la ciudad, más allá del bajo perfil de los neumáticos 235/50 R19″, que tampoco permiten grandes aventuras fuera del asfalto (en el que son, como se dijo, una maravilla). Con discos en las cuatro ruedas, el tacto y respuesta de frenado es óptima.

El interior ofrece un entorno digital, tanto por el Audi Virtual Cockpit, el tablero configurable de 10,25″, y la pantalla táctil central para el sistema de infotainment, que incluye Apple CarPlay y Android Auto y muestra las imágenes de la cámara de retroceso, pero no tiene navegador nativo. La posición de manejo es cómoda y fácil de ajustar (butaca eléctrica y volante regulable en altura y profundidad), y la visibilidad es muy buena, incluso hacia atrás. Los pasajeros traseros disponen de buen espacio para las rodillas y la cabeza (además de asientos reclinables, salidas de aire, toma 12V y dos puertos USB C), excepto que el conductor mida más de 1,80 m, donde estarán más justos, pero no incómodos. La plaza central es limitada, pero se rebate transformándose en un gran apoyabrazos y permitiendo acceder al baúl de buenos 530 L de capacidad (igual que el Q3), que aumenta a 1400 L plegando toda la segunda fila. Los agregados S line en el habitáculo son: revestimiento del techo negro, inserciones en aluminio mate cepillado oscuro, volante plano, pedales y reposapiés en acero inoxidable, butacas deportivas con grabado S line en los respaldos delanteros. Todo en el marco de una gran calidad de materiales y terminaciones.

El equipamiento de seguridad y confort es muy amplio (tiene todo lo que se espera de un Audi), pero no incluye los cada vez más difundidos (y útiles) asistentes a la conducción (ADAS), que sí tienen modelos de segmentos menores e incluso este Q3 Sportback en otros mercados. El precio base de esta versión 40 TFSI S line es de US$86.200, que asciende a US$90.265 con los opcionales que incluye la versión de prueba.