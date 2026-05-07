Así es el SUV chino que destaca por su bajo consumo y es uno de los más vendidos

La industria automotriz en la Argentina avanza con decisión hacia la movilidad electrificada, un abanico que va desde los mild hybrid (MHEV) hasta los 100% eléctricos (BEV). En ese contexto, para quienes todavía no están listos para dar el salto a un eléctrico puro, los híbridos se posicionan como una alternativa de transición.

Dentro de ese universo, los híbridos enchufables (PHEV) ganan protagonismo. A diferencia de los híbridos tradicionales (HEV), combinan la carga de combustible con la posibilidad de enchufarse a la red eléctrica, lo que les permite circular en modo 100% eléctrico durante varios kilómetros y, al mismo tiempo, ofrecer una autonomía total mucho más amplia.

En este segmento, el BYD Song Pro fue el modelo más vendido durante el primer trimestre del año, con 1285 unidades patentadas, según el Informe sobre Electromovilidad de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Se trata de un SUV mediano del segmento C que compite con referentes como el Toyota Corolla Cross o el Ford Territory, aunque estos últimos se ofrecen únicamente con motorizaciones híbridas convencionales, no enchufables.

La versión de entrada de gama tiene una autonomía eléctrica de 71 km, mientras que la tope de gama alcanza los 100 km

Justamente por su condición de PHEV, el Song Pro declara una autonomía combinada que puede alcanzar hasta los 1001 kilómetros, uno de sus principales argumentos frente a rivales más tradicionales.

Este modelo de la automotriz china, que llegó al país como filial, cuenta con algunas fortalezas que lo distinguen del resto de los competidores, como sus dimensiones, tecnología y motorización. Cabe aclarar que se comercializa en dos versiones en la Argentina: la GL, que es la entrada de gama, y la GS, tope de gama (unidad que probó LA NACION).

Dimensiones, diseño, tecnología e interior

Para comenzar el análisis, una de las primeras cosas que se destacan son sus dimensiones:

Largo: 4738 mm

4738 mm Ancho: 1860 mm

1860 mm Alto: 1710 mm

1710 mm Distancia entre ejes: 2712 mm

Esto se traduce en una buena habitabilidad interior, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, donde el piso es plano, ya que no cuenta con túnel de transmisión.

La versión tope de gama equipa un techo panorámico con apertura eléctrica

En cuanto al diseño, luce (como la mayoría de los modelos de la firma) una estética sobria, prolija y moderna. La parrilla delantera tiene protagonismo y se combina con un conjunto de luces LED bien resuelto. En la parte posterior, el diseño continúa con una firma lumínica que recorre todo el vehículo y se ilumina de forma completa, lo que le aporta un toque distintivo.

El baúl, que puede abrirse de manera eléctrica con la llave o mediante un botón en el interior del vehículo, y que también se cierra automáticamente, ofrece una capacidad de 594 litros.

El baúl cuenta con apertura desde la llave y cierre automático

Para ingresar, una de las novedades es que cuenta con tecnología de llave NFC. Esto significa que el vehículo puede abrirse, por ejemplo, con un celular compatible: alcanza con apoyarlo en el espejo retrovisor del lado del conductor para destrabarlo. El arranque, en tanto, se realiza mediante botón.

Una vez dentro, el asiento del conductor cuenta con regulación eléctrica y las butacas resultan espaciosas y cómodas. El tablero instrumental es de 8,8 pulgadas y es uno de los aspectos a mejorar, tanto por su diseño como por la saturación de información que presenta en algunos casos, lo que dificulta una lectura rápida.

Debajo de la caja de transmisión hay comandos físicos

El sistema se complementa con una generosa pantalla central multimedia de 12,8 pulgadas que concentra prácticamente todas las funciones, ya que casi no hay botones físicos. Los pocos disponibles se destinan a configuraciones clave, como el modo de manejo (eléctrico o híbrido) o una rueda para el volumen del sistema de audio (de seis parlantes).

Si bien la adaptación a este esquema completamente digital puede llevar un tiempo, el sistema incorpora comandos por voz “Hi BYD”, mediante el cual es posible, por ejemplo, pedirle al asistente que ajuste la temperatura, que rota la pantalla a posición vertical, entre otras funciones.

La central multimedia es de 12,8 pulgadas y puede colocarse tanto en posición horizontal como vertical (sin conexión a Apple CarPlay)

Como se mencionó previamente, las butacas son cómodas, la posición de manejo es buena y los asientos traseros ofrecen una correcta habitabilidad producto de su distancia entre ejes. Además, el techo panorámico con apertura eléctrica (que se abre únicamente sobre las plazas delanteras) aporta una mayor sensación de amplitud.

Cuenta con regulación eléctrica en el asiento del conductor

Motorización, seguridad y precio

Debajo del capot trae un sistema de motor naftero 1.5L atmosférico (de 110 CV y 130 Nm de torque) que actúa principalmente como generador, combinado con un motor eléctrico de 145 kW (194 CV y 300 Nm de torque). Juntos, ofrecen una potencia combinada de 215 CV y 325 Nm de torque.

La potencia se percibe principalmente al momento de acelerar desde cero, ya que actúa como un eléctrico y entrega torque instantáneo. Esto se traduce en un notable rendimiento para salir rápido cuando se lo requiere o para realizar sobrepasos. Sin dudas, este es uno de sus puntos más fuertes, junto con el espacio y la comodidad interior.

De hecho, acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, una buena actuación para un SUV de este porte. Y en cuanto a los consumos es otro de sus puntos fuertes, ya que registra uno de 22,7 km/l, es decir, 4,4 l/100 km.

El BYD Song Pro utiliza la tecnología Dual Mode Intelligent (DM-i)

En el apartado de seguridad ofrece aviso de cinturón en todas sus plazas, sistema de cámaras con visión panorámica HD 360°, sistema de frenos antibloqueo (ABS), control electrónico estable (ESC), sistema de frenado de potencia inteligente (IPBS), Sistema de control de desaceleración del freno de estacionamiento, control crucero adaptativo, entre otras ayudas a la conducción.

Y en lo que refiere al precio, la versión de entrada de gama (GL) tiene un valor de lista de US$34.990, mientras que la versión tope de gama (GS), correspondiente a la variante probada, tiene un precio de US$36.990.