El modelo que bajó más de 10 millones de pesos su precio

Volkswagen actualizó la estrategia comercial y aplicó una fuerte reducción de precios sobre toda la gama del Virtus. Además, incorporó una nueva variante de entrada denominada “Sense”, pensada para ofrecer un acceso más competitivo al sedán compacto.

La reformulación llega en un contexto donde varias automotrices comenzaron a revisar precios y ampliar sus ofertas para sostener competitividad frente a un mercado con mayor presencia de modelos importados y nuevas marcas, especialmente de origen chino.

La principal novedad pasa por el nuevo Virtus Sense MSI MT, una inédita configuración de entrada de gama que se comercializará a $33.659.100. Esta versión reemplaza a la anterior MSI MT y se posiciona casi $12 millones por debajo del valor que tenía previamente el acceso al modelo.

Hasta ahora, el Virtus MSI MT MY26 costaba $45.645.750. Con la llegada de la nueva variante Sense, la diferencia es de $11.986.650, equivalente a una baja nominal del 26,3%.

Volkswagen presentó nuevas versiones de entrada de gama "Sense" para el sedán Virtus y los SUV Nivus y T-Cross

Pero los cambios no se limitaron únicamente a la nueva configuración de acceso. La terminal también redujo el precio del resto de las versiones automáticas del sedán. La alternativa Trendline 170TSI AT pasó de $48.180.550 a $37.345.400, una baja del 22,5%. Por su parte, la versión Highline 170TSI AT descendió un 20,8%, mientras que la Exclusive 250TSI AT redujo su valor un 19,3%. De esta manera, la nueva gama quedó conformada de la siguiente manera:

Virtus Sense MSI MT: $33.659.100 (nueva)

$33.659.100 Virtus Trendline 170TSI AT: $37.345.400 (-22,5%)

$37.345.400 Virtus Highline 170TSI AT: $42.369.000 (-20,8%)

$42.369.000 Virtus Exclusive 250TSI AT: $48.668.250 (-19,3%)

Además, Volkswagen eliminó de la oferta la variante Comfortline MSI MT, que anteriormente tenía un precio de $49.160.050.

Pese a tratarse de una versión más accesible, el nuevo Virtus Sense mantiene buena parte del equipamiento de seguridad y tecnología del modelo. Conserva los seis airbags, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente (HHC), anclajes ISOFIX y luces diurnas DRL LED. También sigue ofreciendo el sistema multimedia VW Play de 10″ con Wireless App Connect, tablero digital de 8″ y control crucero.

Volkswagen eliminó de la oferta la variante Comfortline Volkswagen Brasil

Los principales cambios respecto de la versión anterior aparecen en detalles de terminación y estética. La nueva configuración incorpora llantas de acero de 15 pulgadas en lugar de aleación, además de espejos exteriores con regulación manual y terminación negra, mismo tratamiento aplicado a las manijas de las puertas.

Con esta decisión, la compañía busca reposicionar al Virtus dentro del segmento de sedanes compactos, una categoría que perdió participación frente al crecimiento de los SUV.

La estrategia de reducción de precios de la empresa no se limitó únicamente al Virtus. La marca también aplicó fuertes bajas sobre la gama de la Volkswagen Saveiro, la pickup compacta producida en Brasil. En este caso, las reducciones alcanzaron hasta un 26,9% según la versión:

Saveiro Trendline CS MSI MT: $31.526.350 (-26,9%)

$31.526.350 Saveiro Comfortline CD MSI MT: $34.741.900 (-24,4%)

$34.741.900 Saveiro Extreme CD MSI MT: $38.530.100 (-24,4%)