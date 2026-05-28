Cómo es el Ferrari eléctrico que desató polémica y la caída de las acciones de la empresa

Ferrari finalmente mostró el Luce, el primer modelo totalmente eléctrico de producción de su historia y probablemente uno de los proyectos más desafiantes que encaró la marca italiana desde la llegada de los híbridos. Su llegada provocó una ola de críticas e incluso que cayeran las acciones de la empresa.

El modelo no solamente inaugura una nueva arquitectura técnica dentro de Maranello, sino también una reinterpretación del concepto Ferrari. El Luce es el segundo modelo de cuatro puertas de la marca, pero el primero con cinco plazas reales y una plataforma desarrollada exclusivamente para propulsión eléctrica.

Es el segundo modelo de cuatro puertas de la marca pero el primero con cinco plazas reales

La marca explicó que el auto fue concebido desde cero alrededor de la electrificación, sin adaptaciones derivadas de modelos térmicos anteriores. Eso permitió modificar proporciones, distribución de masas y el interior respecto de cualquier otro Ferrari de producción.

Cuatro motores y más de 1000 CV

El sistema de propulsión está compuesto por cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, todos desarrollados internamente por la marca. La potencia máxima supera los 1000 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos. La velocidad máxima declarada supera los 310 km/h.

La potencia máxima supera los 1000 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos

El eje trasero concentra gran parte del rendimiento, con 310 kW, mientras que el delantero aporta otros 105 kW. Los motores delanteros giran hasta 30.000 rpm y los traseros hasta 25.500 rpm.

Ferrari incorporó además tecnología derivada de la Fórmula 1, como rotores con configuración Halbach Array, que permiten mejorar la densidad de torque reduciendo masa y pérdidas energéticas. El sistema también puede desacoplar el eje delantero y funcionar como tracción trasera cuando se prioriza eficiencia.

Incorpora tecnología derivada de la Fórmula 1

Arquitectura de 880V y batería estructural

El Luce utiliza una arquitectura eléctrica de 880V, diseñada para soportar altas demandas de potencia con menores pérdidas térmicas y eléctricas. La batería tiene 122 kWh de capacidad y admite cargas rápidas de hasta 350 kW. Ferrari asegura que puede recuperar 70 kWh en apenas 20 minutos.

La batería tiene 122 kWh de capacidad y admite cargas rápidas de hasta 350 kW

El 85% de los módulos está ubicado bajo el piso y el resto debajo de los asientos traseros. Además de reducir el centro de gravedad, la batería cumple una función estructural dentro del chasis. La compañía también confirmó que la batería es desmontable y reparable sin comprometer la estructura principal del vehículo.

El diseño fue desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive y Marc Newson (ex diseñadores de Apple), en colaboración con el Centro Stile Ferrari dirigido por Flavio Manzoni.

La silueta fastback, la enorme superficie acristalada y las proporciones alejadas de las berlinettas tradicionales convierten al Luce en uno de los Ferrari visualmente más disruptivos de los últimos años, generando polémica.

Cuenta con una silueta fastback, enorme superficie acristalada y las proporciones alejadas de las berlinettas tradicionales

El modelo incorpora alerones aerodinámicos flotantes delanteros y traseros, superficies limpias y paneles lumínicos integrados en la carrocería. Ferrari explicó que los faros traseros reinterpretan elementos del 360 Modena y del 458 Italia. Como si esto fuese poco, también estrena las llantas más grandes montadas en un Ferrari de serie, con 23″ adelante y 24″ atrás.

Un interior con más controles físicos

Puertas adentro, Ferrari intentó evitar un habitáculo dominado exclusivamente por superficies táctiles. El volante de tres radios está compuesto por 19 piezas mecanizadas y pesa 400 gramos menos que uno convencional de la marca. Integra módulos de control analógicos con respuesta táctil para acceder rápidamente a distintas funciones.

El volante de tres radios está compuesto por 19 piezas mecanizadas y pesa 400 gramos menos que uno convencional de la marca

El instrumental utiliza dos pantallas OLED superpuestas desarrolladas junto a Samsung Display, mientras que el display central puede orientarse hacia el conductor o el acompañante mediante una rótula articulada. También recurrió ampliamente a aluminio reciclado y Corning Gorilla Glass en distintos sectores del interior, incluyendo la consola central y la llave del vehículo.

Esta última incorpora una pantalla E Ink, una solución prácticamente inédita dentro de la industria automotriz. El sistema multimedia incorpora cuatro pantallas OLED y un equipo de audio con 21 parlantes y 3000 W de potencia.

Suspensión activa, dirección trasera y sonido específico

El Luce incorpora suspensión activa de tercera generación, dirección independiente en las ruedas traseras y una nueva Unidad de Control del Vehículo (VCU), que centraliza la gestión dinámica y actualiza parámetros 200 veces por segundo. A lo anterior agrega vectorización de torque independiente en cada rueda, frenado regenerativo avanzado y un Launch Control específico.

Uno de los aspectos más sensibles para la marca era el sonido. La marca explicó que el Luce no utiliza audios artificiales grabados, sino un sistema que capta y amplifica en tiempo real las vibraciones mecánicas generadas por motores y componentes internos.