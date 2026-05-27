¿Cuáles son las motos más vendidas en la Argentina en mayo 2026?

El mercado de las dos ruedas atraviesa un gran presente en la Argentina. En un contexto de recuperación de la actividad y con una demanda sostenida en distintos segmentos, el sector de las motos mantiene un fuerte crecimiento durante 2026.

Según el último informe de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante el primer cuatrimestre del año se patentaron 301.962 unidades, lo que representa una suba del 47,5% frente al mismo período de 2025.

Sólo en abril se registraron 80.737 patentamientos, una cifra que quedó apenas 1% por debajo de marzo, aunque mostró un importante crecimiento interanual del 51,5%.

En este escenario, las motos de baja cilindrada siguen dominando ampliamente el mercado local; de hecho, los modelos tipo cub de 110 cc continúan liderando las ventas, mientras que algunas street y on/off también ganan terreno gracias a su versatilidad y precio competitivo.

Las 10 motos más vendidas

La moto más vendida del primer cuatrimestre fue la Honda Wave 110S, que alcanzó las 28.692 unidades patentadas y se consolidó como el vehículo más exitoso del mercado argentino de motos. Además, el modelo mostró un crecimiento interanual del 76,5%.

Honda Wave 110S

En el segundo puesto apareció la Gilera Smash, con 26.663 unidades acumuladas entre enero y abril. El histórico modelo cub registró una mejora del 50,1% frente al mismo período del año pasado y continúa siendo una de las opciones más accesibles del mercado.

Gillera Smash110

La Keller KN110-8 quedó tercera con 24.946 unidades patentadas. Se trata de uno de los modelos que más creció en el año, con una suba interanual del 68%.

KN110-8

El cuarto lugar fue para la Motomel B110, que acumuló 20.005 unidades patentadas durante el primer cuatrimestre de 2026.

Motomel B110

Más atrás se ubicó la Corven Energy 110, con 17.464 unidades. El modelo registró un incremento del 43,3% respecto del acumulado de 2025 y se mantiene entre las motos más elegidas del país.

Corven Energy 110 caulalucia

En el sexto puesto apareció la Mondial LD 110 Max, que alcanzó las 11.570 unidades patentadas y logró crecer 34,7% frente al mismo período del año anterior.

Mondial LD 110 Max

La séptima posición quedó para la Motomel S2 150, que acumuló 6620 unidades durante el primer cuatrimestre y se consolidó como una de las street más vendidas de la Argentina.

Motomel S2 150

Luego apareció la Zanella ZB 110, con 6257 unidades patentadas. A pesar de mantenerse dentro del top ten, el modelo mostró una caída interanual del 16,1% en el acumulado anual.

Zanella ZB 110

En el noveno lugar se ubicó la Motomel CX 150, con 5154 unidades. La on-off de la marca continúa posicionándose como una alternativa económica y versátil para el uso urbano y rural.

Motomel CX 150

El ranking de las diez motos más vendidas entre enero y abril se completó con la Honda GLH 150, que patentó 4980 unidades y registró una de las mayores subas del top ten, con un crecimiento interanual del 101,8%.

Honda GLH 150