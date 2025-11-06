Así fueron la producción y las exportaciones de autos de octubre

La producción de automóviles ascendió a 47.204 unidades en octubre, lo que representó una variación de 0,20% respecto del mes pasado y de -9,95% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 29.622 unidades durante octubre, lo que significó una variación de 12,08% respecto del mes pasado y de -17,64% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 426.447 unidades, una variación de 2,79% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 229.433 unidades, una variación de -10,31% respecto de igual lapso del año último.