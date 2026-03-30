El Gobierno busca cambiar una ley clave sobre la compra de autos oficiales

El Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley denominado “Ley de Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar y modificar más de 70 normas por considerarlas “obsoletas”.

En ese marco, el texto plantea una revisión amplia del entramado normativo vigente en la Argentina, con foco en leyes que hoy carecen de aplicación práctica o que, según el Ejecutivo, generan costos innecesarios tanto para el sector público como para los ciudadanos.

Uno de los cambios que propone este proyecto está vinculado al mecanismo de compra de vehículos oficiales en la Argentina. En concreto, el Gobierno busca eliminar una norma que obligaba a los organismos del Estado nacional a adquirir exclusivamente autos de producción nacional para su funcionamiento.

Javier Milei descendiendo de un Toyota SW4 SRX Daniel Dabove - Télam

La ley vigente que se pretende derogar es la N° 16.789, sancionada el 30 de octubre de 1965 y promulgada el 30 de noviembre de ese mismo año (por lo que acumula más de 60 años de vigencia). La misma establece que todos los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado nacional que adquieran automóviles destinados a su servicio deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional.

Según se argumenta en el proyecto, esta exigencia termina restringiendo las opciones disponibles al momento de comprar y afecta la eficiencia del gasto público. En esa línea, el texto sostiene que el Estado debe priorizar el uso más eficiente posible de los recursos de los contribuyentes, y que la obligación de adquirir vehículos de producción local impone trabas que pueden derivar en mayores costos.

De esta manera, la propuesta apunta a eliminar ese criterio obligatorio y habilitar una mayor flexibilidad en los procesos de compra.

¿Cuál es el auto que utiliza Javier Milei?

En la actualidad, el presidente de la Nación, Javier Milei, se traslada habitualmente a bordo de un Toyota SW4, un Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento D (grande) con capacidad para siete pasajeros.

El Toyota SW4 que utiliza el presidente tiene un precio inicial de $91.585.000

Este modelo, desarrollado sobre la base de la Toyota Hilux, se fabrica en la planta que la automotriz japonesa posee en Zárate, provincia de Buenos Aires. En marzo de 2026, el Toyota SW4 se comercializa en la Argentina en dos versiones: la SRX 2.8 TDI AT, con un precio de $91.585.000, y la variante tope de gama Diamond II AT 4x4, que asciende a $92.508.000.

Entonces, según comentaron a LA NACION fuentes del Ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, el principio que buscan que prevalezca es que el Estado deje de comprar por origen y pase a hacerlo en función de la conveniencia, el precio y la eficiencia.