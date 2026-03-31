Cambia la forma de pago en los peajes de la Ciudad de Buenos Aires

Las empresas concesionarias de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires (conocidas como Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste) informaron la implementación de una nueva modalidad de pago electrónico en sus estaciones de peaje, en el marco de un proceso de modernización que vienen atravesando estos corredores viales.

La iniciativa, vigente desde el 30 de marzo último, permite a los usuarios abonar la tarifa de manera más rápida y sin contacto, utilizando tarjetas de débito o crédito Visa y MasterCard, así como también dispositivos con tecnología NFC, como teléfonos celulares.

Según detallaron las concesionarias en un comunicado oficial, “esta innovación busca agilizar la circulación, reducir el uso de efectivo y brindar una experiencia más cómoda, segura y eficiente para los conductores”.

El sistema funciona de forma simple: al llegar al peaje, los conductores deben dirigirse a las cabinas señalizadas como “Pago Electrónico”, identificadas con cartelería violeta. Allí encontrarán una terminal donde podrán apoyar su tarjeta o dispositivo móvil; una vez validada la operación en pantalla, la barrera se levanta automáticamente.

Ahora se permite realizar pagos electrónicos Archivo

Entre los principales beneficios, se destacan la posibilidad de realizar pagos sin efectivo, reducir los tiempos de espera en las estaciones de peaje y acceder a un mayor control de los consumos, ya que los usuarios podrán consultar sus transacciones y descargar comprobantes desde los sitios web de las concesionarias.

Cuánto cuesta el peaje con el pago electrónico

Desde el 7 de marzo de este año aumentaron las tarifas de los peajes en los accesos mencionados, a partir de la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad. Se trató de la primera actualización en más de un año, ya que la última modificación de los cuadros tarifarios había sido aplicada en diciembre de 2024.

Tarifas actualizadas peajes Acceso Norte

Para quienes abonan con el dispositivo TelePASE, el incremento fue del 42% en horario no pico y del 32,6% en horario pico. En cambio, el aumento es considerablemente mayor para quienes pagan en cabinas manuales; en este caso, las tarifas suben un 185,7% en horario no pico y un 166,6% en hora pico.