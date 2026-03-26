Tras un 2025 “histórico”, una automotriz se prepara para un boom de ventas

Scania, la marca sueca de camiones, cumple 50 años de producción en la Argentina. Con motivo del aniversario, la compañía aprovechó el hito para exhibir en Tucumán un panorama de su evolución industrial, el presente del negocio de pesados en el país y las oportunidades que detecta en actividades como la minería, el agro, el petróleo y la energía.

En una rueda de prensa en la provincia del norte, tomó la palabra Sebastián Figueroa, CEO de Scania Argentina, quien proyectó un mercado de entre 16.000 y 20.000 unidades anuales.

Según explicó, se trata de un nivel que considera “normal” para la Argentina, luego de años en los que las restricciones redujeron el mercado a cerca de 10.000 unidades. Para tener como referencia, un camión de esta marca se puede conseguir desde los US$130.000 hasta los US$200.000, según el modelo y versión.

Scania presentó su nuevo camión 550S edición especial por sus 50 años produciendo en la Argentina Silvio Serber 2026

Estos números se dan en un momento de mayor despliegue, donde según Figueroa, una de las claves para sostener la competitividad en un mercado que se abrió y en el que comenzaron a aparecer nuevas marcas no será solo el producto, sino la infraestructura capaz de mantener el camión trabajando.

Figueroa definió como “histórico” el 2025 para la marca en la Argentina, donde la empresa vendió más de 3000 unidades y tuvo una participación del 28%.

Sebastián Figueroa, CEO de Scania Argentina, en la conferencia de prensa por los 50 años de la compañía en el país Silvio Serber 2026

Atribuyó ese desempeño a un contexto “sin barreras”, sin restricciones a las importaciones y con posibilidad de pagar las compras a fábrica, lo que permitió que muchos clientes renovaran flota tras años de postergación.

En ese contexto, el ejecutivo también puso el foco en una variable central para el crecimiento del mercado: el acceso al crédito. Señaló que esperan un escenario con financiamiento más competitivo y tasas más bajas, lo que permitiría acelerar la renovación de flota.

Actualmente, según detalló, cerca del 50% de las operaciones se realizan al contado —un nivel inusual a nivel global— mientras que entre un 30% y 35% de las ventas son financiadas por la propia compañía. Para sostener ese esquema, Scania emitió recientemente una obligación negociable por US$40 millones destinada a financiar unidades.

Cerca del 50% de las operaciones de compra de nuevos modelos se realizan al contado

En ese marco, también advirtió sobre el impacto que tiene el financiamiento en los ciclos de renovación: mientras que en mercados desarrollados un camión se reemplaza cada cinco años, en la Argentina ese plazo se estira a diez, lo que genera un parque más envejecido y mayores costos operativos.

Los sectores que empujan la demanda

Dentro de ese panorama, la marca puso especial énfasis en el avance de sus alternativas de combustibles. Figueroa dijo que en 2025 Scania colocó 250 vehículos con combustible alternativo y que espera repetir, e incluso superar, ese volumen en 2026.

Su argumento es que la Argentina tiene una ventaja estructural al ser productora de gas. Por eso vinculó el desarrollo de estas motorizaciones al crecimiento de la infraestructura de carga y a polos de actividad como Vaca Muerta.

Scania cumple cincuenta años produciendo en el país

Cuando describió dónde ve hoy las mayores oportunidades del mercado, Figueroa mencionó al agro, la minería, el petróleo y la energía.

Señaló que las limitaciones previamente mencionadas generaron un envejecimiento del parque, especialmente en segmentos vinculados al agro, donde todavía circulan camiones de varias décadas de antigüedad, lo que abre una oportunidad de renovación a futuro.

Vaca Muerta ya representa cerca del 30% de la actividad de la compañía

Al detallar los sectores que impulsan la demanda, destacó que Vaca Muerta ya representa cerca del 30% de la actividad de la compañía, no solo por la operación en los pozos sino también por la logística asociada, como el transporte de arena.

Una planta integrada al mundo

Para referirse a la integración global de la planta de la compañía en Tucumán, expuso Christopher Podgorski, CEO de Scania Sudamérica, quien sostuvo que “la presencia industrial en la Argentina tiene un papel estratégico” dentro de la operación regional.

Christopher Podgorski, CEO de Scania Sudamérica Silvio Serber 2026

En términos globales, la compañía se organiza en tres grandes hubs industriales: Europa, Latinoamérica y China. En la Argentina se fabrican los diferenciales y piezas de la caja de cambios (unos 31.000 y 42.500, respectivamente). Esos componentes se exportan a Brasil, a la casa matriz en Suecia y, desde octubre de 2025, también a los Estados Unidos.

La planta tiene una capacidad complementaria con la de São Bernardo do Campo, en Brasil, donde se ensamblan los vehículos.

En la Argentina se fabrican los diferenciales y piezas de la caja de cambios

En los últimos 12 meses se realizaron inversiones por más de US$15 millones en la unidad tucumana, mientras que Brasil registró exportaciones récord a la Argentina por unos US$350 millones. A la vez, el país vecino importó desde la planta local alrededor de US$280 millones.

A ese proceso se suma un flujo constante de inversiones en la planta industrial: entre 2021 y 2025, la compañía desembolsó unos US$63 millones, con un promedio cercano a US$7 millones anuales destinados principalmente a tecnología, renovación de maquinaria y mantenimiento de la operación.

Entre 2021 y 2025 la compañía desembolsó unos US$63 millones

El dato industrial se vuelve más elocuente cuando se mira la evolución histórica de la fábrica. Dante Gonella, director industrial de Scania Argentina, recordó que la planta comenzó a operar en marzo de 1976 y que en una primera etapa estuvo dedicada al ensamblado de vehículos completos.

Dante Gonella, director industrial de Scania Argentina, realizó un recorrido por la historia de la planta Silvio Serber 2026

Esa fase se extendió hasta 2001, cuando la compañía dejó de producir unidades terminadas: hasta entonces, precisó, se habían fabricado cerca de 26.000 vehículos.

Desde ese momento comenzó una reconversión paulatina hacia la producción de componentes de transmisión para cajas y diferenciales, proceso que se completó con la discontinuación del montaje de chasis en 2001.

Desde 2001 comenzó un proceso de reconversión hacia la producción de componentes de transmisión para cajas y diferenciales

Dentro de ese recorrido, la planta también ganó peso por el tipo de piezas que produce. Gonella señaló que hoy en Tucumán se elaboran cerca de 160 artículos, de los cuales algo más de la mitad corresponde a cajas de cambio y el resto a diferenciales, todos destinados a las plantas de montaje del grupo.

Siguiendo esa línea, el director industrial agregó que tanto las portacoronas como las carcazas se producen únicamente en la planta tucumana dentro del universo industrial de Scania.

Tanto las portacoronas como las carcazas se producen únicamente en la planta tucumana

El nuevo camión edición aniversario

En ese contexto, la compañía realizó la presentación de un camión edición aniversario para festejar los 50 años. El mismo estará configurado sobre un S550, con configuraciones 6x2 y 6x4 orientadas al transporte de cargas generales.

La unidad adopta la cabina S de piso plano —la más amplia de la marca— y está equipada con el motor SUPER de 13 litros, con una potencia de 550 HP, en una configuración pensada para recorridos extensos y operaciones de alta exigencia.

Scania presentó su nuevo camión 550S edición especial por sus 50 años produciendo en la Argentina Silvio Serber 2026

El conjunto técnico incluye caja automatizada Opticruise, sistema de frenado con retarder y suspensión neumática integral.

A su vez, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que apuntan a mejorar la seguridad activa en ruta. En el interior, el equipamiento contempla cabina dormitorio, asientos de cuero, climatización automática, heladera y pantallas digitales, con foco en la habitabilidad en trayectos de larga distancia.

El equipamiento contempla cabina dormitorio, asientos de cuero, climatización automática, heladera y pantallas digitales Silvio Serber 2026

La serie se distingue además por una identidad visual específica en color blanco con detalles en celeste, desarrollada para esta edición, con referencias a la bandera argentina.

Desde el punto de vista productivo, el modelo se ensambla en Brasil, aunque integra componentes fabricados en la planta de Tucumán —como piezas de la caja de cambios y parte del diferencial— que luego se envían para su montaje final.

El modelo equipa el motor SUPER de 13 litros con una potencia de 550 HP

Las primeras unidades están destinadas exclusivamente al mercado local. La proyección de producción se ubica entre 500 y 1200 unidades, en función de la demanda.