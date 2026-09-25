Así fueron las obras en el Gálvez para que Argentina reciba al Moto GP

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez volverá a al calendario internacional del 9 al 11 de abril de 2027, cuando recibirá al MotoGP como cuarta cita de la temporada. La categoría volverá a Buenos Aires después de 28 años y estrenará un circuito que está siendo reconstruido para cumplir con las exigencias de la competencia. Las obras, iniciadas en enero, superan el 60% de ejecución, según el Gobierno porteño.

En lo que respecta a las obras, la transformación comenzó con demoliciones. Se retiraron el antiguo edificio de boxes y los garajes; se levantaron sectores de la pista, pianos, muros y defensas; y se desmontaron tribunas que interferían con el nuevo diseño.

A partir de ese terreno se trazó el circuito proyectado por Tilke Engineers & Architects, la firma fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke. La obra está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA).

Una pista nueva, dos variantes

El trazado previsto para MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas. Su ancho mínimo será de 12 metros, con 15 metros en la recta principal y 18 en la primera curva. La Ciudad prevé colocar una mezcla asfáltica diseñada para el circuito y unos 4400 metros de pianos acordes con los requerimientos de las federaciones internacionales de motociclismo y automovilismo.

El trazado previsto para MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas

El cambio más visible en el dibujo es la nueva horquilla, construida sobre el sector que ocupaban una tribuna y el kartódromo. Esa intervención permite extender la recta opuesta y configurar una variante más larga, de 4,87 kilómetros y 15 curvas, pensada para una eventual carrera de Fórmula 1. El kartódromo será reubicado.

Bajo la superficie también hubo tareas necesarias para ponerla en condiciones de uso. Se realizaron movimientos de suelo y trabajos de zanjeo e instalación de conductos pluviales para el drenaje del circuito. En paralelo, se preparan calles de servicio, muros de contención y un atajo interno entre sectores de la pista. La renovación contempla además nuevas defensas, el ensanche de la calle de boxes, un nuevo muro de boxes y sistemas de semáforos y banderas electrónicas.

La renovación contempla además nuevas defensas, el ensanche de la calle de boxes, un nuevo muro de boxes y sistemas de semáforos y banderas electrónicas GCBA

Boxes, túnel y accesos

La obra también modifica el funcionamiento del predio durante una carrera. Los nuevos boxes y garajes están en construcción, mientras que en el paddock se ejecutan desagües, canalizaciones eléctricas y tendidos para servicios y comunicaciones. En el edificio de control de carrera avanzan los trabajos de albañilería e instalaciones.

A la altura de la curva 1 se construye un túnel bajo la pista para comunicar el ingreso desde la avenida Roca con el paddock. Su función será permitir el acceso de vehículos de logística y reorganizar la circulación interna sin interferir con el trazado. También se renovarán los ingresos existentes y se agregarán dos: uno sobre la avenida 27 de Febrero y otro sobre la avenida Roca al 5900.

Franco Colapinto y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, con el plano del nuevo Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Para recibir al público, el proyecto incluye cinco tribunas nuevas de hormigón premoldeado y trabajos de puesta en valor en las existentes. Se modificarán los accesos a algunas gradas, con nuevas escaleras, rampas y barandas. Además, se reconstruirá gran parte del cerco perimetral. La capacidad anunciada por la Ciudad para el autódromo renovado es de hasta 150.000 espectadores por día.

La Ciudad prevé que distintos sectores queden terminados progresivamente entre diciembre y febrero. El objetivo inmediato es llegar en condiciones al Gran Premio de abril. La variante para Fórmula 1 forma parte del mismo proyecto, pero su regreso a Buenos Aires no está confirmado: la última carrera de la categoría en el Gálvez fue en 1998.

Para quienes quieran asistir al MotoGP, las entradas para la carrera se podrán comprar en el sitio web oficial. La información difundida por la Ciudad indica que habrá una preventa para clientes del Banco Ciudad del 1 al 7 de octubre y que la venta general comenzará el jueves 8 de octubre.