escuchar

En el marco del Japan Mobility Show de la próxima semana (el salón del automóvil de Tokio), Toyota presentará avances sobre su proyecto IMV0, del que saldrá una nueva pick up más económica que la Hilux y cuya característica principal será su carrocería modular y versátil, anticipó la automotriz.

IMV0 es un concepto de pick-up que vuelve a los orígenes del proyecto IMV, donde los propietarios tienen un rol importante en el proceso creativo de la movilidad gracias a la cantidad de disposiciones que admite: motor home, ambulancia, vehículo de rescate y camioneta todo terreno, explicó la automotriz.

Del proyecto IMV (Innovative Multi-purpose Vehicle) de principios de los 2000 nacieron en 2005 la séptima generación de la Hilux y el SUV SW4, ambos fabricados en la planta de Zárate. Al poco tiempo de su lanzamiento, la marca empezó a liderar la venta de pick ups en el mercado local, situación que continúa hasta el día de hoy.

La Hilux y el SW4 que están en producción en este momento en Zárate corresponden a la octava generación, lanzada en 2015.

El proyecto IMV0 del que saldrá la nueva pick up de Toyota

El nuevo proyecto IMV0 fue presentado para el mercado asiático hace un año y alumbrará otro modelo de pick up más económica que la Hilux. Toyota señaló que “con las diferentes piezas personalizables para el chasis y la caja de carga, IMV0 busca acompañar la transformación del futuro de la movilidad mediante opciones customizables para el negocio y el ocio”.

En su stand del Japan Mobility Show de la próxima semana, Toyota mostrará diferente prototipos del IMV0, desde food trucks y variantes recreativas hasta una opción off road. La nueva pick up más accesible que la Hilux entrará en producción en Tailandia en principio en 2024 y dado que el otro proyecto IMV se produce también en Zárate, las posibilidades de que esta opción alternativa a la tradicional pick up mediana llegue a la fábrica argentina no es descabellada.

Si bien la automotriz no brindó todavía información al respecto sobre el IMV0 para el mercado local, en el sector especulan que, luego del anuncio del proyecto Hiace (el utilitario que será ensamblado en Zárate a partir del año que viene dentro del nuevo régimen IKD, de importación de modelos incompletos), la futura nueva pick up más accesible de la marca también podría sumarse a la producción en la Argentina bajo esa misma modalidad. La futura pick up utilizará un chasis de largueros como la Hilux y montaría los motores turbodiésel de 2,4 y 2,8 litros ya disponibles.

Toyota planea producir este año 182.000 unidades de la Hilux y el SW4 en la planta de Zárate, su récord histórico, a tres turnos de trabajo. El 80% de las unidades tienen como destino la exportación a 23 países de la región.

Temas Pick ups