Autos: las marcas con más stock de modelos sin patentar

La caída de los patentamientos no provocó, al menos hasta ahora, una acumulación creciente de vehículos en el mercado argentino. Mientras las ventas de 0km profundizaron su retroceso durante agosto, la cantidad de unidades disponibles sin registrar volvió a disminuir y completó cinco meses consecutivos en baja.

El dato muestra que las terminales y los importadores ajustaron el abastecimiento al menor nivel de demanda, como así también expone que el stock dejó atrás los altos niveles de fines de 2025, pero todavía se encuentra muy por encima del volumen registrado hace un año y existen diferencias significativas entre las marcas.

Según un informe privado que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) distribuyó entre sus concesionarios y al que tuvo acceso LA NACION, al cierre de agosto había 135.260 vehículos livianos con certificado de fabricación o importación que todavía no habían sido patentados.

La cifra disminuyó 1% frente a julio, el equivalente a 1425 unidades. En marzo, el sistema acumulaba 146.340 vehículos en esa condición. Desde entonces, el inventario se redujo 7,6%, con 11.080 unidades menos.

Desde marzo el inventario se redujo un 7,6% OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

La baja ocurrió mientras el mercado perdía volumen. Durante agosto se patentaron 41.752 automóviles y comerciales livianos, 1,4% menos que en julio y 19,3% por debajo del mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año se registraron 362.497 unidades, lo que representó una contracción acumulada del 13,9%.

Menos ventas y también menos vehículos

En un escenario de demanda descendente, un abastecimiento sostenido habría provocado una acumulación creciente de unidades, pero eso no ocurrió. La evolución del stock indica que las automotrices redujeron la producción destinada al mercado interno, moderaron las importaciones o administraron las entregas a la red comercial.

El punto máximo se alcanzó en diciembre del año pasado, con 160.511 vehículos sin patentar. Desde entonces, el volumen cayó en 25.251 unidades, un 15,7%. El descenso, sin embargo, no fue inmediato, ya que después de bajar a 139.385 unidades en enero, el inventario volvió a subir durante febrero y marzo. A partir de abril comenzó una reducción sostenida.

El punto máximo de stock se alcanzó en diciembre del año pasado, con 160.511 vehículos sin patentar

Esta trayectoria muestra una adaptación de la oferta, pero no permite hablar de falta de vehículos. En agosto de 2025 había 99.520 unidades sin patentar. El volumen actual supera ese registro en 35.740 vehículos, un 35,9%.

La comparación ofrece dos lecturas simultáneas. El mercado corrigió una acumulación extraordinaria alcanzada a fines del año pasado, aunque todavía opera con un inventario considerablemente superior al que tenía doce meses atrás. En promedio, las unidades disponibles representan tres meses de patentamientos, según el cálculo de Acara basado en las ventas de cada marca durante el último trimestre.

Toyota encabezó el relevamiento con 22.446 vehículos sin patentar. Le siguieron Volkswagen, con 18.237; Chevrolet, con 17.189; y Ford, con 15.332. Entre las cuatro concentraron el 54,1% del inventario total. Las cantidades absolutas deben compararse con el ritmo comercial de cada empresa. Toyota tiene el mayor volumen, pero su stock equivale a 3,1 meses de sus ventas. Volkswagen alcanza 3,3 meses; Ford, 3,6; y Chevrolet, 4,4.

En promedio, desde el sector cuentan con unidades disponibles que representan tres meses de patentamientos ViDI Studio - Shutterstock

Las relaciones más altas corresponden a BMW, con 5,1 meses, y Chery, con cinco. También superan el promedio BYD, con 3,8 meses; Kia, con 3,7; Ford, con 3,6; y BAIC, con 3,5. En el otro extremo aparecen Jeep, con 1,1 meses; Fiat, con 1,8; y Peugeot, con 1,9.

Esas diferencias impiden trasladar la situación general a todas las compañías. Algunas tienen inventarios ajustados a su velocidad de ventas y otras conservan existencias suficientes para cubrir cuatro o cinco meses de operaciones. Durante agosto, además, Hyundai aumentó su stock 53,8%; BYD, 23,6%; BMW, 22,3%; y Honda, 21,1%. Las mayores reducciones correspondieron a BAIC, con 17,3%; Chery, con 16,4%; Nissan, con 9,7%; y Ford, con 9%.

El peso de los importados

La composición del inventario refleja otro cambio del negocio automotor en el último tiempo. De los 135.260 vehículos sin patentar, 101.469 eran importados y 33.791 eran de producción nacional. Las unidades provenientes del exterior representaron el 75% del stock.

En los patentamientos mensuales, en cambio, los importados tuvieron una participación del 70%. La diferencia indica que su peso dentro del inventario es algo mayor que en las ventas, en un mercado que amplió con rapidez su oferta de modelos extranjeros.

Las unidades provenientes del exterior representan un 75% del stock KELENY - Shutterstock

El stock importado comenzó a crecer con fuerza durante 2025 y llegó a superar las 100.000 unidades. Mientras tanto, el volumen de vehículos nacionales se redujo hasta quedar cerca de un tercio de esa cifra. La apertura del mercado cambió así no solo la oferta disponible, sino también la estructura de los inventarios que debe administrar la red comercial.