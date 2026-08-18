La Fórmula 1 de Buenos Aires: así será el nuevo Autódromo de la Ciudad diseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke

La Fórmula 1 despierta pasiones entre los argentinos y el arribo de Franco Colapinto a la competencia reavivó los deseos por traerla de vuelta a Buenos Aires, con un Autódromo de la Ciudad completamente rediseñado.

Más de 600 mil personas asistieron a la exhibición del piloto de Alpine en el circuito callejero ensamblado en Palermo para la ocasión, una cifra que duplicó la cantidad de espectadores que se acercaron a Interlagos durante las tres jornadas del Gran Premio de São Paulo, en Brasil.

Cuando Franco dejó de quemar cauchos por la Avenida Libertador a bordo de su V8, el sueño de tenerlo corriendo en Buenos Aires junto a los grandes pilotos del mundo empezó a crecer. Y ese sueño tiene bases sólidas, más cuando la legendaria pista argentina se prepara como nunca antes.

La Ciudad reformula la megaobra del Autódromo para recibir al MotoGP y que vuelva la Fórmula 1 GCBA

Cómo será la pista

Casi cinco mil metros de asfalto tendrá la nueva pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez el día que reabra sus puertas. Podrá recibir a 150 mil personas y será la carta de presentación para que Argentina vuelva a ser sede de la Fórmula 1.

El Autódromo porteño está en obra y ya avanzó en un 60%: el año que viene recibirá al Moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial, aunque la variante para estos vehículos será un poco más corta, de 4,3 kilómetros, y tendrá catorce curvas, una menos que la alternativa para los monoplazas.

La demostración de Franco Colapinto en Buenos Aires Rodrigo Abd - AP

La Fórmula 1 en Buenos Aires

El regreso de la Fórmula 1 es, por ahora, un anhelo, y se trabaja para hacerlo posible: se modificó el dibujo de la pista para adaptarlo a los requisitos exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), ente que organiza la competencia más importante del automovilismo.

El rumor de motores expectantes y su explosión cuando se larga la carrera es un recuerdo sobre el que vuelven los porteños. La última vez que los monoplazas giraron por el predio de Villa Riachuelo fue en abril de 1998. Michael Schumacher ganó holgadamente y Esteban Tuero, el único argentino en la pista, no pudo completar las 72 vueltas por un despiste.

Laffite, Depailler y Reutemann liderando la prueba en el autódromo de Buenos Aires a fines de los setenta

Haciendo historia

Ya peinan canas quienes vieron a Carlos Reutemann girar en el Autódromo a bordo de los coches Fórmula 1, siempre hambriento de una victoria que nunca logró, aunque cuatro veces se subió al podio. Juan Manuel Fangio es el único argentino que finalizó primero en Buenos Aires disputando la máxima categoría del automovilismo: lo hizo cuatro veces para darle un inicio glorioso a las temporadas que acabaría coronándose campeón. En 1953, el primer Gran Premio que se disputó en la Ciudad, Oscar Gálvez, uno de los hermanos que le da nombre al autódromo porteño, compartió pista con el piloto multicampeón: terminó quinto.

Las obras en el Autódromo de la Ciudad acercan esos recuerdos y permiten soñar con nuevas carreras de la máxima categoría del automovilismo mundial en Buenos Aires. “Son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva ante los ojos del mundo y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte en 2027”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras supervisar los avances de obra.

Franco Colapinto y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, con el plano del nuevo Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El nuevo Autódromo según Tilke Engineers & Architects

Los avances de la modernización integral ya se ven en la pista, diseñada por la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño de autódromos en todo el mundo y quien estuvo a cargo de los dibujos de los circuitos que fueron sedes de carreras de la Fórmula 1 en China, Baréin, Malasia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

El circuito permitirá que los vehículos alcancen velocidades de 340 km/h en la recta principal. Tendrá un ancho mínimo de 12 metros en sus casi cinco kilómetros de extensión y se ampliará a 15 metros en la recta principal y a 18 metros en la curva 1.

La novedad del proyecto es la continuidad del trazado sobre el espacio que hoy ocupa el kartódromo, que será reubicado para estirar la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla que permitirá adaptar el circuito a las regulaciones de la FIA para Fórmula 1.

Comenzó el desmantelamiento y demolición de la tribuna de la antigua horquilla;

Se están instalando los pianos de hormigón que delimitan el trazado;

Continúa el movimiento de suelos y preparación de las calles de servicio y el atajo interno que une dos sectores de la pista;

Siguen las tareas de zanjeo y colocación de conductos pluviales, para garantizar una adecuada respuesta hidráulica ante lluvias intensas;

Se completó la construcción del túnel bajo la pista que vincula el acceso desde la avenida Roca con la zona de paddock;

Se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito;

En el paddock, continúan las tareas de desagües cloacales, zanjeo y tendido de caños para la provisión de servicios públicos y comunicaciones;

En el edificio del Race Control se trabaja en la caja del ascensor y ya se ejecutan las obras de albañilería, revoques y colocación de aberturas, además de instalación de conductos de aire acondicionado y canalizaciones eléctricas.