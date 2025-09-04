Autos, SUV y pickups a tasa 0: una terminal automotriz renovó sus propuestas para septiembre

La herramienta de la financiación representa a casi la mitad de las compras de autos en la Argentina; en esa línea, Chevrolet renovó sus propuestas para este período
La compra de autos en cuotas fue uno de los grandes motores de la reactivación del sector a tal punto de que en julio representó casi la mitad de las operaciones (un 48%), de acuerdo con datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).
Los especialistas coinciden en que este repunte se explica por la baja en las tasas y por un escenario macroeconómico más estable. Esto permitió que las terminales automotrices lanzaran propuestas más atractivas, que muchos clientes aprovecharon para acceder, en varios casos, a su primer 0km.
Una de las marcas que supo aprovechar esto fue Chevrolet, que viene registrando un notable aumento en su ritmo de ventas en el acumulado anual. La marca del moño logró comercializar 32.182 unidades, un 102% más que en el mismo periodo pero de 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En ese sentido, la terminal informó que mantiene sus propuestas de financiación para el mes de septiembre:
CHEVROLET TRACKER
- Chevrolet Tracker: tasa 0% a 12 meses con un tope de hasta $12.000.000
- Chevrolet Tracker: tasa 9,9% a 18 meses financiando hasta $16.000.000
- Chevrolet Tracker: tasa 24,9% a 30 meses financiando hasta $18.000.000
CHEVROLET ONIX & ONIX PLUS
- Chevrolet Onix: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $12.000.000
- Chevrolet Onix: tasa 9,9% a 18 meses financiando hasta $16.000.000
- Chevrolet Onix: tasa 24,9% a 30 meses financiando hasta $18.000.000
CHEVROLET SPIN
- Chevrolet Spin: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $12.000.000
- Chevrolet Spin: tasa 9,9% a 18 meses financiando hasta $16.000.000
- Chevrolet Spin: tasa 24,9% a 30 meses financiando hasta $20.000.000
CHEVROLET MONTANA
- Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $12.000.000
- Chevrolet Montana: tasa 9,9% a 18 meses financiando hasta $16.000.000
- Chevrolet Montana: tasa 24,9% a 30 meses financiando hasta $20.000.000
CHEVROLET SPARK EUV
- Chevrolet Spark: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $12.000.000
- Chevrolet Spark: tasa 9,9% a 18 meses financiando hasta $16.000.000
- Chevrolet Spark: tasa 24,9% a 30 meses financiando hasta $20.000.000
CHEVROLET S10
- Chevrolet S10: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000
- Chevrolet S10: tasa 14,9% a 18 meses financiando hasta $20.000.000
- Chevrolet S10: tasa 34,9% a 30 meses financiando hasta $25.000.000
CHEVROLET TRAILBLAZER
- Chevrolet Trailblazer: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000
- Chevrolet Trailblazer: tasa 14,9% a 18 meses financiando hasta $20.000.000
- Chevrolet Trailblazer: tasa 34,9% a 30 meses financiando hasta $25.000.000
