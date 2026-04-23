Todos los autos chinos que se venden en la Argentina

Los modelos que provienen desde China aumentaron su participación notablemente en los últimos meses
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La presencia de las automotrices chinas en la Argentina se consolidó como uno de los cambios más visibles dentro de la oferta local en los últimos meses, sobre todo a partir del segundo semestre del año pasado.
En poco tiempo el mercado pasó de contar con una participación acotada a exhibir un abanico amplio de marcas, modelos y propuestas que cubren prácticamente todos los segmentos, donde jugó un rol clave el cupo de electrificados, que permite traer 50.000 unidades anuales sin pagar el arancel extrazona del 35%, bajo determinadas condiciones.
Durante el último año, la participación de vehículos provenientes de China creció de manera significativa. Mientras que a comienzos de 2025 representaban menos del 1% del mercado, hacia los primeros meses de 2026 ya alcanzan niveles cercanos al 10% en los registros mensuales
Hoy, el listado de marcas chinas con presencia comercial en el país incluye a BAIC (y Arcfox), Haval, Great Wall, Poer, Tank, Ora, BYD, MG, GAC, Kaiyi, Geely, Changan, Forthing, Jetour, Maxus, Chery, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Lifan, Shineray, KYC y la última en relanzarse fue Lynk & Co, que todavía no difundió sus precios.
A diferencia de etapas anteriores, en las que su participación estaba más concentrada en productos de entrada de gama o se asociaban a una calidad menor, la estrategia actual muestra una expansión hacia segmentos con más tecnología o aspiracionales.
Las automotrices chinas ofrecen desde autos urbanos hasta SUV compactos, medianos y grandes, pickups y utilitarios, con una presencia cada vez más marcada de versiones híbridas y eléctricas.
En ese sentido, la electrificación aparece como uno de los ejes centrales de su propuesta. Varias de estas marcas incorporaron motorizaciones híbridas convencionales, híbridas enchufables o 100% eléctricas en segmentos donde la oferta era limitada, lo que les permite diferenciarse en un mercado todavía en transición.
Detrás de este avance hay un entramado de grupos empresarios locales que operan como importadores y distribuidores, además del caso puntual de BYD en el que es la propia automotriz quien gestiona su operación en el país.
En cuanto al posicionamiento, los precios se ubican en una franja intermedia. En general, resultan más accesibles que muchos modelos de marcas tradicionales, aunque sin representar una ruptura significativa en los valores del mercado. La competencia, entonces, se traslada a otros atributos, como el nivel de equipamiento, la tecnología disponible y la oferta de motorizaciones electrificadas.
Los precios de todos los autos chinos que se venden en la Argentina
Con este escenario, los modelos disponibles en abril continúan ampliándose y diversificándose. Así las cosas, estas son todas las unidades de origen chino que se pueden encontrar en la Argentina con su respectivo precio:
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
- Atto 2 DM-i: US$31.990
- Shark DMO: US$59.990
Maxus:
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
BAIC:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybird: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
ARCFOX:
- T1: US$29.500
- KAOLA S: US$27.200
- T5: US$39.600
- S5: US$39.800
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton:
- Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)
- Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$19.900
- JS2 Luxury LV: US$21.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$38.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3 1.5 Luxury: US$22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
- X7 1.5 Hibrid: US$35.000
- X7 2.0T Luxury: US$38.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- GS8: US$60.000
Forthing:
- T5 MT: US$21.950
- T5 HEV: US$36.190
- T5 EVO: US$36.840
- U-Tour: US$40.221
- Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)
Dongfeng
- Box: US$29.700
- Mage: US$34.400
- Huge: US$36.700
Lynk & Co
- Lynk&Co 01: a confirmar
- Lynk&Co 06: a confirmar
- Lynk&Co 08: a confirmar