Los dos autos chinos más vendidos en la Argentina: “Solo estos modelos explican cerca de ocho de cada diez eléctricos patentados en abril”

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración, en la que la irrupción de nuevas marcas y tecnologías empieza a modificar el mapa tradicional de ventas.

Dentro de ese proceso, el crecimiento del segmento eléctrico aparece como uno de los fenómenos más marcados, aunque todavía con volúmenes bajos y muy pocos protagonistas.

En abril se patentaron 723 vehículos eléctricos en el país, un volumen que más que septuplica al registrado en el mismo mes del año pasado y que confirma la aceleración de esta categoría. Sin embargo, detrás de ese crecimiento se esconde una fuerte concentración, ya que dos modelos explican por sí solos la mayor parte del mercado.

Se trata del BYD Dolphin Mini y el BYD Yuan Pro, ambos de la automotriz BYD. El primero lideró ampliamente el segmento con 457 unidades patentadas en abril, lo que representa el 63,2% del total. El segundo sumó otras 119 unidades. En conjunto, alcanzan cerca del 80% de participación dentro de los eléctricos.

El BYD Dolphin Mini es líder del segmento de los eléctricos

El dominio de estos dos modelos no solo refleja el avance de una marca en particular, sino también el perfil actual del mercado eléctrico local. Se trata, en ambos casos, de vehículos de dimensiones contenidas, orientación urbana y posicionamiento más accesible dentro de una categoría que históricamente estuvo asociada a precios elevados.

Esa combinación —producto, precio y disponibilidad— explica en buena medida su rápida adopción. En un contexto donde la infraestructura de carga todavía es limitada y las distancias suelen ser un factor determinante, los eléctricos urbanos encuentran un nicho claro de uso.

Los autos eléctricos septuplicaron sus patentamientos respecto a las cifras registradas en el mismo mes del año pasado

En paralelo, el avance de BYD no se limita solo a este segmento. La marca ya ocupa el noveno puesto entre las diez más patentadas del país, tras escalar una posición respecto a marzo, y es la única automotriz china presente en ese ranking mensual.

Crecen, pero aún no dominan el mercado general

El buen desempeño en eléctricos —y en menor medida en híbridos— contrasta con la foto más amplia del mercado. Si se consideran todas las motorizaciones, la presencia de modelos de origen chino entre los más vendidos todavía es acotada.

Dentro del top 10 general de abril, el único modelo fabricado en China es el Ford Territory, que se ubicó en el tercer puesto con 1570 unidades patentadas. Se trata, sin embargo, de un producto de una marca tradicional con fuerte posicionamiento local.

El Ford Territory es el único modelo fabricado en China dentro de los 10 vehículos más vendidos

En cuanto a modelos de marcas chinas, el más vendido fue el BAIC BJ30, que alcanzó el puesto 17° con 716 unidades, seguido muy de cerca por el nuevo BYD Atto, en la posición 18° con 694 patentamientos.

El dato permite poner en perspectiva el fenómeno, ya que mientras que en los eléctricos la dominancia es prácticamente absoluta, en el mercado total los vehículos chinos todavía no logran posicionarse entre los principales referentes, aunque muestran un crecimiento acelerado.

El BAIC BJ30 es el vehículo de una marca china más vendido

Un mercado chico, pero en expansión

Pese al fuerte crecimiento interanual, el segmento eléctrico aún representa una porción marginal dentro del mercado total. En abril, los 723 patentamientos contrastan con las 47.564 unidades totales registradas en el mes.

A pesar de esto, la velocidad de expansión y la concentración actual sugieren que se trata de una etapa inicial, donde pocos jugadores logran capturar la mayor parte de la demanda. A medida que se amplíe la oferta —con nuevos modelos y marcas—, es esperable que esa participación se distribuya de manera más equilibrada.