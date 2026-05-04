La industria automotriz fijó su postura sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

A pocos días de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la industria automotriz comenzó a fijar su postura. La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) participó de una jornada informativa sobre su implementación y destacó el nuevo escenario que se abre para el sector.

El encuentro, realizado en el Palacio San Martín, reunió a distintos actores vinculados al comercio exterior. Allí, desde la entidad que nuclea a las terminales locales remarcaron el trabajo realizado por el Estado para concretar el acuerdo.

“Desde la entidad, se expresó un especial reconocimiento a los equipos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria por la labor técnica y el compromiso para concretar este acuerdo”, señalaron.

En el comunicado difundido tras la reunión, ADEFA puso el foco en el perfil exportador de la industria. “La industria automotriz argentina se ha reconfigurado hacia la especialización y complementación productiva con un fuerte foco en la exportación”, indicaron, y agregaron que con la entrada en vigencia del acuerdo “el sector abre la posibilidad de profundizar esta estrategia”.

La industria automotriz argentina se ha reconfigurado hacia la especialización, principalmente en las pickups medianas

Uno de los puntos que subrayaron desde la entidad es el vínculo con las casas matrices. “Considerando que las marcas de origen europeo tienen un rol predominante en nuestro mercado, el acuerdo se posiciona como un puente directo con los centros de decisión globales”, afirmaron.

En esa línea, destacaron el impacto que podría tener en futuras inversiones, donde esta integración con las casas matrices es clave para facilitar la llegada de nuevas inversiones.

Consideran que el acuerdo permitirá mejorar la integración con las casas matrices, algo clave para facilitar la llegada de nuevas inversiones

Bajo un marco normativo compartido con Europa, “se brinda la previsibilidad necesaria para que las terminales locales compitan por nuevos proyectos globales de fabricación que se encuentran actualmente en análisis”, sostuvieron.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, también se refirió al tema y vinculó el acuerdo con la inserción internacional del sector: “Este nuevo acuerdo contribuye a nuestro trabajo y esfuerzo en potenciar el perfil exportador de nuestro sector, ya que funciona como una herramienta estratégica para que la industria local pueda integrarse más a las cadenas globales de valor”.

“El acuerdo contribuirá a traccionar inversiones en nuevos modelos, facilitar la transferencia de tecnología y know-how, y potenciar el desarrollo de nuevos proveedores locales”, señalaron desde ADEFA OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Además del frente comercial, la entidad hizo hincapié en los cambios tecnológicos que atraviesa la industria, con un creciente interés en la movilidad sustentable y la electrificación. “El acuerdo contribuirá a traccionar inversiones en nuevos modelos, facilitar la transferencia de tecnología y know-how, y potenciar el desarrollo de nuevos proveedores locales”, señalaron.

De esta manera, el sector automotor comienza a delinear su posicionamiento frente a un acuerdo que, si bien acaba de entrar en vigencia, ya es leído como un factor que puede incidir en la estrategia productiva y de inversiones de las terminales en la Argentina.