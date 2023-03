Autos usados: qué modelos se consiguen por menos de $1,5 millones

escuchar

Marzo arrancó cargado de novedades en términos de precios para el mundo automotor. En primer lugar, la AFIP actualizó los montos del impuesto al lujo y reconfiguró las listas de precios de las automotrices que, a su vez, publicaron sus montos sugeridos actualizados (como todos los meses) adecuados a los nuevos números. Todo esto impactó directamente al mercado de autos usados, donde cada vez hay menos unidades por menos de $1,5 millones.

En ese sentido, fue la Cámara del Comercio Automotor (CCA) la que compartió la nueva lista de valores para tener de referencia durante este mes. No obstante, vale aclarar que los números en el mercado de seminuevos son estimativos ya que en los negocios entre particulares, la negociaciones pueden cambiar el monto final. No así en las compraventas con agencias, donde los precios son más rígidos.

Ahora bien, los 0KM más vendidos siguen siendo los mismos: Fiat Cronos en primer lugar seguido del Peugeot 208 y la Toyota Hilux. En lo que refiere a los dos primeros modelos, no hay usados que bajen de los $3.000.000 por lo que habría que irse a alternativas como el Fiat Palio donde son los fabricados en 2009 los que se pueden conseguir por sumas cercanas al $1.338.000 (caso del Fire Top 1.4). Para reemplazar al éxito francés, la alternativa más accesible es el 207 aunque su valor no baja de $1.599.000 (D XR Compact 1.9). En el caso de la pick up nipona, no hay versiones por debajo de $4.000.000.

Pero el universo de usados es mucho más amplio y no se limita a los éxitos 0km. Los más populares siguen pisando fuerte en este mercado y grandes clásicos como el ya descontinuado Volkswagen Gol y Gol Trend siguen dentro de lo más vendido. Allí, las opciones son más económicas aunque hay poco por abajo de $1,5 millones: solo cuatro versiones del Gol están abajo de ese monto (1.6L Format, 1.6L Power 4 Plus, 1.6L Power 4G Plus DH y 1.9 SD Format 4G) y apenas una del Gol Trend (5P 1.6).

En esa misma línea se mueven los Chevrolet Corsa y Classic. En lo que refiere a este último, no hay versiones por menos de $1,5 millones y en cuanto al primero solo quedan cinco, todas fabricadas en 2009 (Classic Cargo, 1.6 City, 1.4 Classic tanto tres como cuatro puertas, 1.4 Classic GL y1.6 Classic).

Quizás la única excepción a la regla sea el Renault Clio donde se pueden encontrar versiones de 2012 que cuestan $1.488.000 como el 1.2 Base o su alternativa con cinco puertas. Si se hurga un poco más en la lista, las opciones de 2011, 2010 y 2009 sí están más baratas. No así lo que ocurre con el Clio Mio, modelo que ya no tiene versiones por abajo de $1,5 millones.

