Toyota invertirá US$1341 millones para fabricar un nuevo vehículo en la Argentina

Toyota realizará una inversión de US$1341 millones en la Argentina para instalar una nueva planta de producción en Zárate, provincia de Buenos Aires, destinada a fabricar un vehículo 100% electrificado, según anunció este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de X, y posteriormente confirmada por Toyota Argentina mediante un comunicado.

El proyecto recibió la aprobación del Comité Evaluador para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con la información difundida por el funcionario, se trata de “la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina”. A su vez, tal como había adelantado LA NACION, permitirá incorporar al país una tecnología de producción que actualmente no se fabrica localmente.

El proyecto tendrá un fuerte perfil exportador. Según las estimaciones presentadas por el ministro, contemplan ventas al exterior por US$1280 millones anuales, equivalentes a cerca del 70% de la producción de la futura planta. La inversión también prevé la generación de más de 3600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y otros 2600 empleos directos e indirectos durante la operación.

Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.



Con una inversión de USD 1.341 millones, la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina. Se trata de una nueva planta… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 30, 2026

La automotriz no comunicó por el momento qué modelo estará involucrado. Sin embargo, LA NACION confirmó en agosto que Toyota prepara la producción en Zárate de la novena generación de la Hilux, con versiones diésel y electrificadas, dentro de un nuevo programa industrial para la planta bonaerense.

La principal novedad será la incorporación de una Hilux 100% eléctrica (BEV), que se convertirá en el primer vehículo de este tipo fabricado a escala en la Argentina. Según pudo confirmar este medio de fuentes vinculadas al programa industrial global, la gama también contemplará una variante diésel con asistencia híbrida de 48 voltios.

La nueva Toyota Hilux: será el primer auto 100% eléctrico que se fabricará en la Argentina Jeroen Peeters

La versión eléctrica tendrá inicialmente una orientación principalmente vinculada con operaciones mineras y otras aplicaciones industriales, donde los vehículos realizan recorridos previsibles y pueden regresar periódicamente a una base con infraestructura propia de carga. En cambio, la variante electrificada con motor diésel tendrá una utilización más amplia.

La novena generación de la Hilux fue presentada mundialmente en noviembre de 2025 en Tailandia, país donde ya se produce la versión eléctrica. La nueva generación conserva la arquitectura de carrocería sobre chasis del modelo, pero incorpora un nuevo diseño, cambios en el interior, mayores niveles de tecnología y una gama de sistemas de propulsión que varía según cada mercado.

La versión fabricada en Tailandia cuenta con un instrumental digital de 12,3" y una pantalla multimedia de igual tamaño

La planta industrial de Toyota en Zárate quedará así como sede de una nueva inversión productiva de la automotriz japonesa en el país y será la primera automotriz en sumarse al RIGI, régimen creado por la ley 27.742 y cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía.