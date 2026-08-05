Bajó el déficit en el sector autopartista, pero cayó la actividad y las importaciones

El déficit comercial de autopartes de la Argentina se redujo durante el primer semestre, aunque la mejora respondió a una contracción de las importaciones, en un contexto de menor actividad de la industria automotriz.

Según el último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el saldo negativo alcanzó los US$3928 millones entre enero y junio. La cifra representa una reducción interanual del 17,3% y una mejora de US$822 millones frente al déficit de USD 4750 millones registrado durante el mismo período de 2025.

Detrás de esa evolución, las importaciones disminuyeron 15,9%, hasta los US$4534 millones, mientras que las exportaciones cayeron 5,9% y totalizaron US$606 millones. La diferencia entre ambas variaciones explica por qué el rojo comercial se achicó, aún cuando las ventas externas también retrocedieron.

El dato central del informe es, por lo tanto, que la mejora del saldo no refleja necesariamente un fortalecimiento del sector. Las compras externas se redujeron en línea con una producción de vehículos que cayó 18,3% interanual y 14,9% frente al segundo semestre de 2025. Entre enero y junio se fabricaron 204.658 unidades, frente a las 250.478 del mismo período del año pasado.

La producción de vehículos cayó un 18,3% interanual

Menos importaciones en todos los meses

Las compras externas de autopartes se redujeron en cada uno de los primeros seis meses del año respecto de 2025. En enero pasaron de US$822 millones a US$605 millones; en febrero, de US$832 millones a US$663 millones; y en marzo, de US$853 millones a US$811 millones.

La tendencia continuó en el segundo trimestre, ya que en abril bajó de US$918 millones a US$864 millones; mayo, de US$1036 millones a US$801 millones; y junio, de US$933 millones a US$791 millones. En total, se importaron alrededor de US$860 millones menos que en el primer semestre de 2025.

Las compras de autopartes se redujeron en cada uno de los primeros seis meses del año respecto de 2025

La disminución alcanzó a todos los grupos de productos analizados por AFAC. Las mayores bajas se observaron en los sistemas de amortiguación, dirección y suspensión, con un retroceso del 31,3%; otras autopartes varias, con una caída del 31%; y forja y fundición, con una baja del 25,5%.

Las transmisiones continuaron siendo el principal rubro importado, con US$1028 millones y una participación del 22,7%. Luego aparecieron los componentes de motor, con US$717 millones; electrónica y eléctrico, con US$577 millones; y carrocería y sus partes, con US$390 millones.

Brasil pierde peso y Asia gana terreno

Uno de los cambios más relevantes del semestre estuvo en el origen de las importaciones. Brasil siguió siendo el principal proveedor de autopartes de la Argentina, pero las compras desde ese país cayeron 24,1%, desde US$1680 millones hasta US$1275 millones.

Como consecuencia, su participación se redujo al 28,1% del total, por debajo del rango histórico de entre 30% y 40% señalado por AFAC. La entidad considera que esta evolución refleja una modificación gradual de la estructura de proveedores, con una mayor presencia de los países asiáticos.

Brasil siguió siendo el principal proveedor de autopartes de la Argentina, pero las compras desde ese país cayeron 24,1% Ole Spata - dpa

Tailandia se ubicó como segundo origen, con US$773 millones y un crecimiento interanual del 4,1%. China quedó tercera, con US$658 millones y un aumento del 2,3%. En conjunto, ambos países concentraron el 31,6% de las importaciones argentinas de autopartes y superaron la participación de Brasil.

El avance no se limita al mercado argentino. La entidad indicó que, durante el primer semestre, las importaciones brasileñas de autopartes provenientes de la Argentina cayeron 10%, mientras que las originadas en China crecieron 25%. Para ellos, la tendencia muestra que los proveedores asiáticos también están ganando espacio en Brasil en detrimento de la integración regional.

Entre los principales países de origen también se destacaron Japón, con US$333 millones y una caída del 32,4%; Estados Unidos, con US$296 millones y una baja del 3,9%; y Alemania, con US$269 millones y un retroceso del 3,5%. La mayor disminución correspondió a México, cuyas ventas a la Argentina bajaron 63,9%, hasta US$69 millones.

Durante el primer semestre las importaciones brasileñas de autopartes provenientes de la Argentina cayeron un 10% Archivo

Ante el avance de proveedores asiáticos y la pérdida de participación de los socios regionales, AFAC propuso revisar las reglas de origen del Mercosur aplicables al ensamblado de vehículos, con el objetivo de fortalecer la integración productiva entre la Argentina y Brasil. La entidad también planteó la posibilidad de realizar investigaciones coordinadas para determinar si existen prácticas de competencia desleal —como dumping o subsidios— y evaluar la aplicación de instrumentos de defensa comercial similares a los utilizados por Estados Unidos, la Unión Europea y México.

Las exportaciones también retrocedieron

Las ventas externas de autopartes totalizaron US$606 millones, unos US$38 millones menos que en el primer semestre de 2025. La caída interanual fue del 5,9% y dejó el nivel más bajo de los últimos cinco semestres analizados por AFAC.

La evolución mensual fue irregular. Las exportaciones crecieron frente al año anterior en enero, marzo y junio, pero retrocedieron en febrero, abril y mayo. Junio fue el mejor mes del semestre, con US$122 millones, frente a los US$106 millones registrados un año antes.

Las exportaciones de autopartes totalizaron US$606 millones, lo que representó una caída interanual del 5,9% Stellantis

Brasil volvió a ocupar un lugar determinante como socio comercial automotor, ya que recibió autopartes argentinas por US$414 millones, equivalentes al 68,2% de todas las exportaciones, aunque las ventas hacia ese destino disminuyeron 4,4%. La elevada concentración implica que casi siete de cada diez dólares exportados por el sector dependen del mercado brasileño.

Sudáfrica quedó en segundo lugar, con US$36 millones y un crecimiento del 61,3%, mientras que Estados Unidos ocupó el tercer puesto, con US$28 millones y una baja del 11,3%. Entre los mercados de menor peso se registraron fuertes aumentos hacia Suecia, con un avance del 95,9%; Australia, con 68,2%; Paraguay, con 49,8%; y España, con 28,8%. Sin embargo, su participación individual se mantuvo reducida y no alcanzó para compensar el retroceso de los principales destinos.