La decisión de Bugatti: ¿se olvidó de los autos y fabrica el televisor más disruptivo del mundo?

Bugatti llevó una vez más su filosofía de diseño más allá del mundo de los autos. La marca francesa de hiperdeportivos presentó el C SEED BUGATTI N1, un televisor de lujo desarrollado junto a la empresa austríaca C SEED. El mismo combina una pantalla MicroLED 4K de gran formato con un mecanismo de despliegue inspirado en la ingeniería y el diseño de sus vehículos.

Disponible en versiones de 110 y 137 pulgadas, el nuevo dispositivo fue concebido tomando como referencia al Bugatti Tourbillon, el hiperdeportivo híbrido de 1800 CV que la marca presentó como sucesor del Chiron.

A diferencia de un televisor convencional, el N1 permanece completamente oculto cuando no está en uso. Cerrado, adopta la forma de un mueble de líneas minimalistas. Sin embargo, al activarse inicia una secuencia mecánica que despliega la pantalla en aproximadamente 45 segundos mediante un sistema central deslizante diseñado para garantizar movimientos precisos y equilibrados.

La inspiración automotriz aparece en varios aspectos del diseño. El perfil del conjunto toma elementos visuales del Tourbillon y utiliza materiales y terminaciones derivados del modelo, incluida la superficie denominada “Sculpture Silver”. También incorpora componentes de fibra de carbono y opciones de personalización que permiten adaptar colores y acabados a gusto del cliente.

El perfil del conjunto toma elementos visuales del Tourbillon

Más allá de la estética, el desarrollo pone el foco en la tecnología de imagen. La pantalla emplea tecnología MicroLED 4K con arquitectura MiP (MicroLED in Package), una solución que busca ofrecer altos niveles de contraste, negros profundos y una elevada nitidez de imagen. El sistema es compatible con HDR10+ e incorpora una calibración automática patentada por C SEED para adaptar la imagen a las características del ambiente.

La pantalla emplea tecnología MicroLED 4K con arquitectura MiP (MicroLED in Package)

Otro de los aspectos distintivos es su flexibilidad de instalación. El televisor puede girar hasta 180 grados y cuenta con mecanismos opcionales que permiten modificar su posición para integrarlo en diferentes configuraciones arquitectónicas.

El televisor puede girar hasta 180 grados y cuenta con mecanismos opcionales que permiten modificar su posición

El apartado sonoro también fue desarrollado específicamente para este proyecto. El sistema de audio utiliza tecnología de la firma Wisdom Audio y recurre a altavoces con tecnología magnética planar. Al igual que ocurre con la pantalla, los parlantes permanecen ocultos y se despliegan automáticamente cuando el sistema entra en funcionamiento.

El N1 permanece completamente oculto cuando no está en uso; cerrado, adopta la forma de un mueble de líneas minimalistas

El resultado es un producto que se ubica en la intersección entre la electrónica de consumo, el diseño de interiores y el universo del lujo extremo. No busca destacarse únicamente por el tamaño de la pantalla o la calidad de imagen, sino también por la experiencia mecánica y visual que acompaña cada encendido.

El producto se ubica en la intersección entre la electrónica de consumo, el diseño de interiores y el universo del lujo extremo

Desarrollado y fabricado en Austria, será comercializado a través de una red limitada de distribuidores seleccionados. Por el momento, las compañías no informaron oficialmente su precio, aunque los productos anteriores de C SEED suelen ubicarse entre los sistemas de entretenimiento doméstico más exclusivos y costosos del mundo.