Cambios profundos y nuevos estrenos: el paradigma que vive el segmento más fuerte de la Argentina

Son pocos los vehículos que nos impactan tan de manera transversal como las pickups. Sí, seguramente ahora mismo se te ocurre una lista interminable de modelos que hicieron historia o que son icónicos por alguna u otra razón, pero hoy en día la pickup ocupa un lugar especial en el corazón y/o en la cochera de los argentinos porque básicamente desde que arrancó 2026 y contando todos los subsegmentos en la primera mitad del año, más del 20% del total de vehículos que se vendieron en Argentina fueron camionetas; o sea, uno de cada cinco argentinos eligen este tipo de vehículos por sobre el resto de los formatos.

También pueden transcurrir varias horas de café fierrero discutiendo quiénes las compran y, sobre todo, para qué las compran, con voces que se alzarán para el lado laboral y otras —quizás las más noveles—, argumentando que “ya no son exclusivamente vehículos de trabajo”.

Independientemente de que ambos tienen su cuota de verdad no hay una sola teoría válida, pero podemos coincidir que la “chata” de antaño dejó de ser exclusivamente un vehículo vetusto, rústico y de pobre equipamiento, para elevar a niveles altísimos los pisos de confort, seguridad y modernidad general; incluso en las variantes consideradas más “guerreras” o sport.

La Toyota Hilux se mantiene como el modelo más vendido de la Argentina

Pero lo más interesante es lo que sucedió en la franja alta del segmento: Amarok, Hilux y Ranger, posiblemente el trío más representativo, se abrieron camino hace ya unos años con nuevas versiones más deportivas, equipadas y de jerarquía con la llegada de las V6, SRX y Limited+, respectivamente, que de alguna manera ampliaron el espectro del cliente de las pickups, que encontró un refugio en un segmento lleno de virtudes y con comodidad y tecnología a la altura de sus gruesos presupuestos.

La Volkswagen Amarok V6 comenzó su despedida en el mercado argentino con la edición Unlimited

Parece ser que 2026, un año de profunda transición en el mundo de las camionetas, también será el del carreteo de todo lo que se viene comenzando por una transformación completamente sustancial en términos de producto, modernidad y, sobre todo, nuevas energías: la discusión pasará a ser si la pickup puede o debe ser electrificada (o no).

Las locales que se vienen

Durante 2025 y 2026 fueron varios los informes de las Asociación de Fabricas de Automotores (Adefa) que encendieron varias alarmas por sus erosionadas cifras de producción local. Recordemos que nuestro país es uno de los principales productores de pickups a nivel global, con lo cual, obviamente, los ojos se pusieron sobre las usinas de Argentina: Pacheco, Zárate y Córdoba, donde se producen las camionetas argentinas de las que buena parte de su producción se exporta.

Casi como un asterisco insoslayable en esos correos que adjuntaban las malas noticias, las marcas y la Asociación dejaron en claro que una de las razones de esa merma productiva se debía a que prácticamente todas las líneas de producción de las fábricas mencionadas estaban preparándose para los nuevos modelos que llegarán en los próximos meses para bálsamo de la industria local.

En orden alfabético, Chery viene haciendo un trabajo de renovación integral de la marca desde que el Grupo Corven tomó la cartera hace casi un año, con la renovación de su cartera y el avance de nuevos puntos de venta. Y en este camino de expansión, obviamente, puso el ojo en el segmento en cuestión.

En primer orden llegará la Himla que se sumará al pelotón de las térmicas (turbodéesel de 161 CV), pero el ojo está puesto en lo que puede pasar a mediano plazo porque el Grupo tiene muy avanzada la fábrica en Campana donde se propuso fabricar camiones y pickups aunque no confirmó todavía cuáles.

Chery sumará la pickup mediana Himla

Por el lado de Chery, a nivel global presentó la Stockman, que deriva del prototipo KP31 y que llevará en sus entrañas un 2.5 gasolero pero asociado a uno eléctrico con el que desarrollará 476 CV y 800 Nm de torque.

Dentro del Grupo Corven también está Foton, que vende desde hace unos meses las Tunland V7 y V9 híbrida ligera y dejó entrever la llegada de la e-Tunland (100 % eléctrica).

Ford, que produce desde 2023 la última generación de Ranger fruto del proyecto Cyclone que aquí no prosperó, anunció recientemente una inversión de 170 millones de dólares para fabricar en 2027 la Ranger enchufable, de la cual se desconoce todo tipo de especificaciones técnicas. Recordemos que hace ya varios años que vende en el país variantes electrificadas de sus otras dos pick ups Maverick y F-150.

Ford anunció una inversión de 170 millones de dólares para producir en 2027 la Ranger enchufable

Unos kilómetros más al norte, Toyota trabaja en Zárate para acomodar la línea a la nueva Hilux. Si bien está anunciada como nueva generación, quienes pudieron manejarla en otras partes del planeta donde ya se estrenó remarcan que es más una profunda actualización estética. Aún así y aunque a nivel térmico mantendrá el eficiente 1 GD (acá y ahora tiene 204 CV), los nipones incorporarán a sus filas la tan anunciada electrificación aunque hay muchísima información cruzada de qué sistema será, porque a nivel mundial el modelo cuenta con variantes BEV, PHEV, híbrido ligero y hasta a hidrógeno, aunque todo parece indicar que incorporará la batería ligera de 48V que apenas asiste en determinadas situaciones cotidianas.

Toyota trabaja en Zárate para acomodar la línea a la nueva Hilux, que nivel global cuenta con una versión eléctrica Jeroen Peeters

Retomando a la zona de Pacheco, Volkswagen trabaja contrarreloj para presentar una bomba mundial: la inédita nueva generación de la Amarok. La marca dio vuelta la página y renovó localmente la actual generación en 2024 a la espera -desarrollo- de lo que será la segunda generación nacional basada en la Maxus Interstellar X, que con viento a favor podría ver la luz en el verano en la Costa Atlántica.

La marca deslizó que tendrá variantes electrificadas, pero a nivel mundial la pickup china solo se vende con motores térmicos turbodiésel y en variantes 100% eléctricas, con lo cual habrá que esperar conforme se acerque la fecha para confirmar que nivel de electrificación tendrá: los rumores apuntan a una hibridación importante, con fichas técnicas de más de 400 CV.

La nueva Amarok comenzará a producirse en 2027 Volkswagen AG

Lo que también se acerca

La confirmación del cupo para 2027 abre la puerta a que la avanzada de nuevas energías sigan aterrizando en el país. Si bien falta para la adjudicación de esas próximas 50.000 unidades, se sabe que todavía hay un remanente de 2026 y que hay tratativas para elevar el piso de 16.000 dólares, lo cual podría acercar las marcas a modelos de mayor jerarquía como es el caso de las pickups. Independientemente de esto hay nuevos jugadores que vienen desandando el camino de un segmento muy peculiar para nuestro mercado.

Rely es una marca que pertenece a nivel global a la división comercial del conglomerado Chery pero que arribó al país con una propuesta denominada R8 (sólo térmica) y otro importador (Grupo La Emilia) con lo cual podría avanzar en un futuro con variantes electrificadas que la marca tiene a nivel mundial.

La Rely R8 arribó recientemente al mercado argentino (sólo en su versión térmica)

Otra que viene envalentonada y en un frenesí de lanzamientos es BYD, que se perfila como una de las grandes ganadoras del año a fuerza de patentamientos. Justamente una de esas presentaciones giró en torno de la Shark, la chata electrificada de tres motores y 436 CV, y desde hace unos meses en Brasil, donde la marca está radicada como terminal, tiene casi lista la Mako, una camioneta compacta (Toro, Rampage, Maverick, etcétera) basada en la Song Pro con medidas a medio camino entre compacta y medianas y el sistema de propulsión DM-i conocido acá en la argentina que puede erogar más de 200 CV. Todavía en desarrollo, seguro verá la luz más cerca de fin de año.

También en ese segmento se espera la llegada de Tukan desde Brasil que reemplazará a la eterna Saveiro y que, se dice, tendrá variantes electrificadas aunque todavía no se sabe hasta qué nivel.

BYD presentó en la Argentina la Shark

Cambio de paradigma

Se vienen épocas turbulentas en el segmento y en la conversación del segmento. Dos de las grietas de la industria parecieran mezclarse para dar lugar a una tercera grieta todavía mayor donde los argumentos se retroalimentan y, posiblemente, las pasiones también.

Lo que está claro es que el mercado se expande y las opciones también y eso inevitablemente son buenas noticias para la industria, para el mercado y sobre todo para el cliente, que tendrá desde el año que viene muchas más opciones -modernas y con nuevas energías- para elegir a qué pickup subirse.