Cómo consultar las multas de tránsito de la ciudad de Mendoza

Revisar las infracciones de tránsito asociadas a un vehículo resulta clave por diferentes motivos. En primer lugar, estar al tanto del estado de las multas puede significar un ahorro, ya que muchas jurisdicciones aplican rebajas si se cancelan dentro de los plazos establecidos.

Además, aunque el libre deuda ya no se pide como requisito obligatorio para transferir un auto, las deudas contraidas por faltas de tránsito pueden influir directamente en la negociación y el precio final de un usado.

En ese sentido, para saber la cantidad de infracciones que posee un auto en la ciudad de Mendoza, se debe realizar el siguiente procedimiento 100% online:

Ingresar al sitio oficial de infracciones.

Clickear “N° de dominio".

“N° de dominio". Ingresar el dominio del vehículo.

Luego de realizar la consulta, si el vehículo no registra infracciones se mostrará el mensaje “No existe ninguna deuda para el identificador ingresado”. En cambio, si existen multas pendientes, el sistema desplegará el detalle de las faltas correspondientes a ese vehículo.

Cómo conocer las multas de la Ciudad de Buenos Aires

Existen tres formas para chequear si un conductor tiene multas en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede realizar la consulta de manera presencial, en la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o en cualquier sede comunal con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o por la patente del vehículo.

Por otro lado, también existe la posibilidad de saberlo de manera online. El procedimiento para consultar las multas de tránsito es el siguiente:

Ingresar a la página Consulta de Infracciones.

Ingresar el DNI o el dominio del auto ―el registro numérico que identifica a cada vehículo en particular― para chequear si hay infracciones.

Seleccionar “No soy un robot” y luego hacer click en “Consultar”. Automáticamente, el sitio mostrará el estado de la situación del conductor o del vehículo.

Por su parte, un tiempo atrás se agregó otra forma de saberlo a través de WhatsApp. Para ello, se debe agendar en su celular a Boti, el chatbot de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147). Luego, se debe apretar la opción de “infracciones” y luego elegir si desea buscar por patente o por DNI. Finalmente, Boti le presentará un aviso legal que el vecino debe aceptar para obtener el resultado final.