Cómo es el nuevo modelo de Pagani que se vende por 7 millones de euros

La marca comandada por el diseñador argentino Horacio Pagani prepara una sorpresa para los próximos meses. El proyecto se conoce como C10 y llega para convertirse en el sucesor de los exitosos Zonda y Huayra. Sin embargo, mientras que la expectativa crece, el silencio no predomina y en los últimos días se vieron dos lanzamientos exclusivos de la línea Huayra llevados adelante por la división Pagani Grandi Complicazioni, el equipo dedicado a proyectos especiales, que volvieron a mostrar el poderío del fabricante.

Mientras que el Huayra NC se desarrolló para un exclusivo cliente en China, del Huayra Codalunga se hicieron más ejemplares. Es, según la marca, “un homenaje a las formas atemporales de las carrocerías italianas de los años 60″ y la historia de como este modelo cobró vida es mucho más profunda que una simple idea de diseño.

Un homenaje a los modelos de Le Mans de los años 60 Francesco Ferrarini

Hace poco, Pagani lanzó el re-branding de la división Special Projects y bajo el nombre Pagani Grandi Complicazioni -Pagani grandes complicaciones, en español- se propuso reconfigurar el equipo dedicado a los exlusivos one-offs y few-offs. En esa línea y para esta reciente iniciativa, se buscó generar un trabajo conjunto entre clientes y el equipo de Grandi Complicazioni, por lo que diseñadores y compradores trabajaron en conjunto para desarrollar este nuevo vehículo.

Del Huayra Codalunga solo se fabricaron cinco ejemplares Francesco Ferrarini

“Son infinitas las posibilidades para diseñar y customizar estos vehículos. Cada proyecto, es la culminación de una larga y difícil jornada, trabajando con el cliente para interpretar sus preferencias y deseos con ambiciones y esfuerzos compartidos. Un equipo interdisciplinario trabajó meticulosamente en el proyecto para crear, diseñar, desarrollar y ayudar a materializar la visión de nuestros clientes”, destacó Lorenzo Kerkoc, jefe de Pagani Grandi Complicazioni. Así, después de dos años de trabajo conjunto y secreto, nació Pagani Huayra Codalunga.

Tal como lo define la marca, la mecánica del vehículo es de última generación y este en particular, es un auto muy veloz Francesco Ferrarini

A simple vista se evidencia que es un homenaje a los autos de Le Mans de 1960 con su larga cola que le da el nombre al modelo. La parte posterior de este auto tiene 36cm más que un Huayra tradicional y cuenta con un motor V12 de 6.0 litros y 840CV. Ahora bien, no es un auto disponible para cualquiera. Primero que nada, porque su precio parte de los 7 millones de euros y segundo, se trata de un few-off del cual solo se fabricaron cinco ejemplares que ya están vendidos.

La parte posterior tiene 35cm más que un Huayra tradicional Francesco Ferrarini

No obstante, eso no quita la belleza de este modelo que impacta visualmente no solo en el exterior sino también por dentro, con un acabado lujoso y estilizado, con detalles en cuero para darle vida a un diseño muy cuidado, otro punto que ha caracterizado a Pagani Automobili desde sus orígenes.