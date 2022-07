Cómo preparar el auto para las vacaciones de invierno

Llegó el invierno y quienes planean viajar en auto para descansar y compartir momentos placenteros en diferentes puntos turísticos del país, es importante que tengan en cuenta algunos aspectos de seguridad para equipar el auto y llegar de la mejor manera a destino.

“Para equipar un vehículo es importante revisarlo adecuadamente y prepararlo para transitar en climas fríos y muy fríos. Eso requiere de algunos chequeos visuales y otras adecuaciones técnicas que posiblemente tenga que realizar un taller, como cambios de líquidos refrigerantes, líquidos limpia parabrisas o cambios de neumáticos”, comentaron desde Cesvi Argentina. Y agregaron que “antes de salir a la ruta podemos en casa limpiar las ventanillas, parabrisas y luneta, los espejos, las luces. Rociar con anticongelante las cerraduras de las puertas y verificar el estado de las escobillas; y ante la duda o mucha antigüedad conviene hacer cambios”.

La coordinadora de la Región Patagonia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Vanessa Glorioso, comentó que además “hay que tener al día la documentación reglamentaria vehicular; prever los lugares de expendio de combustible; tener en cuenta el tipo de terreno por el cual se va a circular (ripio o asfalto, por ejemplo); conocer el estado de las rutas; mirar el pronóstico meteorológico del sector a recorrer, y llevar elementos que sean necesarios para ser utilizados en caso de emergencia”.

“Es imprescindible revisar que el matafuegos tenga la carga vigente (en los tradicionales dura un año) y llevar las dos balizas que son reglamentarios. En todo momento cada ocupante debe llevar el cinturón de seguridad bien colocado y ajustado que pase por clavícula, esternón y cresta iliaca y los niños en un Sistema de Retención Infantil homologado acorde con su altura, peso y edad”, aportó el presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv), licenciado en prevención y seguridad vial, Axel Dell’Olio.

En cuanto a los vehículos 4x4, José Mujica, director de X-Perience Tour, destacó qué debe llevarse: “Si el viaje es a la montaña, donde encontraremos nieve, todos los elementos de rescate posibles; además, pala, cadenas y accesorios y otros que nos permita el presupuesto como gomas especiales o malacates. Además, es fundamental para el invierno en montaña nevada, llevar la ropa adecuada (guantes, botas, antiparras, abrigo impermeable), elementos para alimentarse y calentar el agua, velas y botiquín completo porque ante un atasco prolongado hay que estar preparados para largas permanencias dentro del vehículo esperando ayuda. Y, por supuesto, nunca abandonar el vehículo con tormenta o viento blanco”.

Para este tipo de zonas con nieve, antes de iniciar el viaje deben incluirse cadenas acordes a cada rodado, eslinga para rescate, aro de enganche, taco, cricket, algunas herramientas, agua potable, alimentos calóricos, lámparas de repuesto, linterna, cable de arranque largo para hacer puente, alcohol para los vidrios, rueda de auxilio de igual tamaño de las originales y con la presión controlada, chaleco reflectivo, tener el celular bien cargado, llevarle una batería accesoria y “un kit de chocolates por si nos quedamos encajados en la nieve y debemos pernoctar en el vehículo, cadena líquida para resolver rápido alguna situación difícil. Y no olvidarse de las planchas para colocar debajo de las ruedas y aditivos para invierno en el caso de gasoil”, señalaron desde el Cesvi.

Aprendizaje y usos

Respecto de las cadenas, es fundamental saber cuándo y cómo colocarlas, usarlas y sacarlas. Para eso, los especialistas indicaron la importancia de ver tutoriales, conocer el tipo de tracción del vehículo y practicar la colocación antes de salir de viaje. Desde el Cesvi dijeron que “si bien, es mejor el agarre colocando en las cuatro ruedas, en la Argentina son obligatorias solo dos; en ese caso, deben ser colocadas adelante para mejorar la dirección y frenada, y en ningún caso se circulará con tres cadenas”.

Mujica sumó que “es fundamental leer previamente el manual de uso y llevar el de todos los elementos de rescate para estar preparados al momento de necesitarlos. El mal clima dificulta mucho la colocación y el uso de estos. Es primordial hacer un curso y capacitarse con instructores para resolver con éxito un problema cuando se dé. E insisto: ¡siempre llevar una pala!”

Antes de emprender el viaje, realizar al vehículo un service mecánico general, revisar la presión de los neumáticos en frío, la calidad de las luces, los fluidos (anticongelantes), que las escobillas estén en buen estado y contar con toda la documentación vigente del vehículo según indica la WEB del Ministerio de Transporte https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/licencianacional/documentacion: DNI, licencia nacional de conducir, cédula verde o azul, comprobante de seguro y de pago del impuesto a la radicación del vehículo, RTO o VTV en las provincias que sea obligatoria y patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.

Planificación

Los expertos sugieren que es importante tener una hoja de ruta y conocer por qué caminos va a realizarse el recorrido.

Como conductores, otros aspectos para tener en cuenta son “evitar cruzar ríos o cauces de agua y tener mucha precaución en las entradas y salidas de puentes porque se forma el llamado hielo negro. Es preferible viajar al mediodía o a la tarde porque en la mañana las rutas pueden tener sectores con hielo, en especial las laderas donde hay sombra, por lo que no es recomendable circular de noche. Consultar el estado climático y de rutas del lugar de destino. En caso de cortes de ruta por inclemencias climáticas esperar que vialidad nacional o provincial habiliten la circulación y siempre seguir las recomendaciones e indicaciones de Gendarmería, Policía y las agencias de seguridad vial nacional y provincial”, detallaron desde Cesvi.

El instructor y piloto de X-Perience Tour, Daniel Maniero, aportó que durante el invierno “un 4x4 puede usarse en todos los lados porque es un vehículo muy seguro, especialmente en la montaña con nieve o barro. Sin embargo, no es aconsejable incursionar con una sola camioneta, si no es estrictamente necesario en lugares aislados y expuestos al mal clima y poco transitados donde no podamos encontrar ayuda. Además, siempre tener en cuenta si vamos a tener cobertura telefónica”.

Al aventurarse por caminos desconocidos, la prudencia al volante salva vidas. Para Dell’Olio, el conductor que no está acostumbrado a manejar o no conoce el camino debe ser cuidadoso porque “hay siniestros univehiculares en rutas y con asfalto en perfecto estado, como la ruta 22 que une La Pampa con el sur argentino (la llamada Del Desierto), que tiene dos curvas casi imperceptibles y son 180 km de la nada misma con recta y llano. Y quizás quien conduce pega un volantazo por no saber de qué manera mantener el auto (que es aferrar el volante, no tocar el freno y no cambiar de dirección bruscamente), termina volcando o cruzándose de carril y se estrella contra otro auto que viene de frente. La atención debe ser total ahí, en la montaña, en caminos de cornisa y en el ripio. Parece fácil, pero son terrenos muy difíciles y requieren experiencia”. Además, aclaró que “la ruta no es el lugar para practicar manejo. Es importante pensar y conocer muy bien qué es lo que voy a hacer, sobre todo ante un sobrepaso, ya que es una maniobra que no da tiempo a equivocaciones. Si se hace un mal cálculo y se choca de frente contra otro auto, las velocidades se suman y si uno va a 100 km/h más los 100 km/h del otro, el cinturón de seguridad hará su parte, pero los órganos blandos también hacen la suya”.

Como sugerencia, el profesional señaló como concepto que, si se está haciendo un sobrepaso y viene de frente un auto, me pego al camión/rodado que viene a mi derecha porque el que viene de frente puede usar su banquina de la derecha para evitar el choque. También, desde el CESVI Argentina, afirmaron que, “en cuestiones de entrenamiento debe existir una progresión en las dificultades y la ruta no es muy adecuada por varias razones, la velocidad, la convivencia de los dos carriles y que más del 30% de las víctimas se da en este tipo de configuración, por lo que es conveniente, abordarla como etapa final del entrenamiento”.

Viajar cómodos

La vestimenta para conducir durante varias horas es importante. Por eso, los expertos sugirieron usar ropa liviana y calzado que ajuste todo el pie, en lo posible con suela chata y de goma para aumentar el grip con los pedales. Además, nunca usar ojotas o calzado que pueda engancharse en el pedal, más si el vehículo es manual y nunca conducir descalzo.

Para acomodar el equipaje, en el caso de las pickups debe estar atado, asegurado y resguardado de la lluvia y nieve; en tanto, en los vehículos cerrados las valijas más pesadas deben ir en el baúl lo más cerca posible al asiento para no comprometer la estabilidad si se mueven las maletas. El presidente de la Adisiv comentó que si la opción es un portaequipaje asegurarse “que sea original porque ha sido diseñado y testeado para el vehículo que se maneja. Una norma que puede implementarse es lo que quiera llevarse al viaje si no entra en el baúl, se queda en casa”.

En este punto, el consejo del Cesvi es que si la carga por su particularidad no entra en el baúl, despacharla por expreso. El techo es el peor lugar donde llevar carga porque puede comprometer la estabilidad por el viento o desprenderse en alguna maniobra”.

Además, Glorioso recordó que “la ley 24.449, en el artículo 48 inciso Q, dice que están prohibidos los elementos que puedan afectar las condiciones aerodinámicas del vehículo. Lo recomendable es usar baúles de techo teniendo en cuenta que son para cargar volumen y no peso; ejemplo de esto sería solo guardar ropa o efectos personales y los elementos pesados guardarlos en el baúl del vehículo”.

Respecto del combustible, al cierre de esta nota no había quejas sobre su falta para los autos. Sin embargo, se aconseja conocer la ubicación de las estaciones de servicio en la ruta y tener el tanque siempre lleno, usar anticongelante, revisar los filtros y en las 4x4, también, las trampas de agua porque se congelan y no funcionan más.