¿Cómo saber si me hicieron una multa en las rutas de Buenos Aires?

Salir a la ruta involucra una serie de cuidados que deben tener los conductores, entre ellos, el de respetar la velocidad máxima permitida en cada tramo. Por el contrario, en caso de que se exceda ese límite, el conductor podría ser multado si es captado por una cámara de fiscalización.

Por ello, es importante respetar siempre las velocidades máximas permitidas, que están señalizadas al costado de la vía. Ahora bien, para saber si alguna vez el auto en cuestión fue multado en la ruta, ya sea por un radar fijo o uno móvil, se puede averiguar de una manera online a través del sitio de Infracciones BA.

En dicha página se deberá ingresar al acceso directo llamado “Consultar/Pagar infracciones Online”, para luego ingresar con un usuario de ARCA, Anses, Renaper o Gdeba. Una vez que se haya ingresado con un usuario, se puede ingresar el número de dominio o de DNI del titular para saber si cuenta con alguna infracción en suelo bonaerense, sea en ruta o no.

También se puede realizar ese procedimiento sin ingresar sesión, pero no permitirá ni presentar un descargo ni abonar la falta de tránsito.

Sitio web de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el exceso de velocidad constituye una infracción que va de 150 a 1000 Unidades Fijas (UF), que es la medida con la que se calculan las multas. Cada UF equivale al valor de un litro de nafta premium en una estación de servicio de YPF del Automóvil Club Argentino en La Plata, por lo que el valor final se actualiza de acuerdo con ese precio.

En enero de 2026, una UF en la provincia de Buenos Aires equivale a $1807, por lo que las multas por exceso de velocidad oscilan entre $271.050 y $1.807.000. Además, como ocurre con la mayoría de las infracciones de tránsito, la normativa prevé el llamado “pago voluntario”, que permite abonar el 50% del valor de la multa dentro de un plazo determinado.

En provincia de Buenos Aires las faltas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco Ministerio de Modernización

Es importante saber que la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 en su artículo 89 establece que a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las graves. Esos mismos plazos son adoptados en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, es normal que sigan apareciendo las multas que ya prescribieron en el sitio de infracciones de la provincia. Ante este escenario, la persona deberá elevar un reclamo argumentando que la multa prescribió e intentar que la den de baja. Si el reclamo no es respondido en un plazo de 90 días, el conductor tiene el derecho a una apelación.