¿Cómo saber si tengo multas luego de viajar por Brasil?

Brasil sigue siendo uno de los destinos predilectos de los argentinos para salidas vacacionales. Playas del sur, rutas extensas y miles de kilómetros recorridos durante el verano, pero antes de emprender el regreso, es necesario preguntarse si el vehículo registra multas en territorio brasileño, por más de que se haya circulado con precaución.

La legislación del país vecino establece que los autos extranjeros que hayan cometido infracciones deben cancelarlas antes de abandonar Brasil. De lo contrario, pueden ser retenidos en frontera hasta regularizar la situación.

Por más que en la práctica no suela ocurrir, puede generar contratiempos si se busca volver a ingresar al país vecino con el mismo vehículo.

Cómo consultar si el auto tiene multas

El control puede realizarse de manera online, a través de los organismos oficiales de tránsito. Las infracciones pueden estar registradas tanto por la Policía Rodoviária Federal (PRF), que controla rutas nacionales, como por el Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) del estado en el que se haya circulado.

En el caso que se ingrese por esta última opción, el paso a paso correspondiente es el siguiente:

Ingresar al sitio del Departamento Estadual de Transito (www.detran.sc.gov.br).

Seleccionar la sección “Extranjero”.

Abrir el link que se muestra en el sitio (https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf).

Colocar el número de patente del vehículo y clickear donde dice vehículo extranjero.

Rutas de Brasil Shutterstock

Si existe una multa, el portal exhibe el documento para su pago, que puede abonarse en bancos, casas de lotería o despachantes de tránsito dentro del territorio brasileño. Es fundamental conservar el comprobante.

Qué pasa si no se paga la multa

La normativa establece que los vehículos extranjeros solo pueden salir del país con las infracciones saldadas. Si el auto egresa sin haber regularizado la deuda y vuelve a ingresar en el futuro, podrá ser retenido hasta que el pago quede registrado. En otras palabras, la infracción no desaparece con el cruce de frontera.

La secuencia inicial muestra parte del viaje en auto Cine Tren

Las multas más frecuentes entre turistas

Más allá de la consulta administrativa, conocer las reglas de tránsito locales ayuda a evitar sanciones. Estas son algunas de las infracciones más habituales:

Exceso de velocidad y radares: la señalización es similar a la argentina, aunque suele incluir la leyenda “fiscalização eletrônica”, que advierte la presencia de radares. Las multas por exceso pueden alcanzar los R$ 880,41 según la gravedad (unos $247.395 aproximadamente al momento de cierre de este artículo). También está prohibido sobrepasar en doble línea amarilla.

La señalización es similar a la argentina, aunque suele incluir la leyenda “fiscalização eletrônica” Alf Ribeiro - Shutterstock

Cinturón de seguridad: el cinturón es obligatorio para todos los ocupantes, incluso en los asientos traseros. El incumplimiento genera sanción económica.

Señalización del Serviços de Trânsito

Alcohol al volante: conducir bajo influencia de alcohol es considerado delito. La multa asciende a R$2.934,77 ($824.670) y la licencia es retenida de inmediato. Negarse al test implica la misma penalidad.

Transporte de menores: no cumplir las normativas en este punto es considerado infracción grave, con multa desde R$293,47 ($82.465) y posibilidad de retención del vehículo hasta regularizar la situación. El sistema de retención infantil exigido depende del peso y la edad del menor:

Bebé-confort: obligatorio hasta los 9 kg o aproximadamente 1 año de edad. Debe colocarse orientado hacia el vidrio trasero y con leve inclinación.

Asiento de seguridad: para niños de 9 a 18 kg (entre 1 y 4 años). Debe instalarse mirando hacia adelante, en posición vertical.

Asiento de elevación con respaldo: para niños de 15 a 36 kg (aproximadamente entre 4 y 10 años), especialmente cuando el asiento del vehículo no cuenta con apoyacabezas adecuado.

Booster: también para niños de 15 a 36 kg (4 a 10 años). Debe utilizarse siempre en el asiento trasero y con cinturón de tres puntos.

Las normativas viales a niveles generales son iguales a las de Argentina ullstein bild - ullstein bild

Estacionamiento indebido: estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad o adultos mayores sin la credencial correspondiente implica una multa de R$ 293,47 ($82.465).

Licencia de conducir y permanencia: Los conductores argentinos pueden manejar con su licencia nacional y documento de identidad por hasta 180 días. Superado ese plazo, deben tramitar el Registro Nacional Migratorio y gestionar licencia brasileña.