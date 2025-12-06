Cómo usar Google Maps sin gastar datos en el celular

Para muchos conductores, Google Maps es una herramienta indispensable durante los viajes. Sin embargo, su uso constante puede consumir gran parte de los datos móviles, especialmente en trayectos largo. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta app incluye una función que permite navegar sin conexión a Internet y también ofrece rutas ecológicas para ahorrar combustible.

El “modo sin conexión” de Google Maps permite navegar, buscar direcciones y seguir rutas sin la necesidad de activar los datos móviles, pero sí descargando los mapas previamente.

Así, la ubicación sigue funcionando gracias al GPS del teléfono y el mapa descargado, lo que permite que la app calcule los tiempos del trayecto y las rutas aunque no tengas señal. Este modo es especialmente útil al viajar por autopistas o rutas, en zonas remotas o en los trayectos donde la cobertura es irregular.

A su vez, es importante mencionar que algunas funciones de esta app se ven limitadas al activarlo, como el tráfico en tiempo real o la sugerencia de rutas alternativas, ya que sí necesitan Internet.

Cómo usar Google Maps sin internet

Paso 1: Descargar los mapas

Si se desea ponerlo a prueba, el primer paso es descargar los mapas de la zona por la que vas a manejar.

Para hacerlo se debe abrir Google Maps, presionar el icono del perfil (en la esquina superior derecha) y entrar en “Mapas sin conexión”.

(en la esquina superior derecha) y entrar en “Mapas sin conexión”. Una vez ahí, se debe oprimir la opción “Selecciona tu propio mapa” y ajustar el área que se desee descargar.

y ajustar el área que se desee descargar. En seguida, la app mostrará el tamaño aproximado del archivo para confirmar la descarga.

El tráfico en tiempo real no se puede visualizar sin internet shutterstock - Shutterstock

Paso 2: Actualizar los mapas antes del viaje

Los mapas descargados se actualizan automáticamente cada 30 días, con la conexión a Internet. Esto garantiza que cuenten con información reciente de calles y rutas. Si el conductor está por viajar fuera del país o conducir hacia una zona remota, se recomienda entrar a la sección “Mapas sin conexión” y actualizarlos de manera manual para evitar errores en la navegación.

Paso 3: Navegar sin datos

Una vez que se descargaron los mapas, se podrá seguir la ruta, ver la ubicación y recalcular los trayectos, siempre que permanezcas dentro del área que descargaste.

Las dos manos tienen que estar en el volante al conducir Freepik

Además, al no depender de una red, el celular consumirá menos batería, lo que es útil cuando manejas por varias horas o cuando utilizas Android Auto.

Paso 4: Combinar los modos de conexión

Si en algún momento del camino recuperas la señal al Internet, Google Maps utilizará los datos móviles para funciones adicionales como el tráfico en tiempo real. Y si se pierde la conexión, regresará automáticamente al mapa descargado. Esto ayuda a tener una conducción híbrida, en la que no debes estar distrayéndote al voltear a ver el celular.

¿Cómo activar las “rutas ecológicas”?

Además del “modo sin conexión”, Google Maps incorpora rutas ecológicas, diseñadas para ahorrar combustible o energía dependiendo del tipo de motor del vehículo.

Hay rutas diseñadas para que el vehículo gaste menos combustible Shutterstock - Shutterstock

Para activarlas en Android se debe abrir la app, entrar al perfil, seleccionar “Configuración”, ir a “Configuración de navegación” y activar “Prefiero rutas con mayor ahorro de combustible”. Mientras que en iPhone, el proceso es similar pero comenzando en el apartado “Navegación”.

¿Cómo elegir el tipo de motor de tu vehículo?

Por último, Google Maps permite seleccionar el tipo de motor —gasolina, diésel, híbrido o eléctrico— para realizar estimaciones más precisas del ahorro. Esto se configura desde el menú “Tu vehículo” dentro del apartado “Ajustes”.

Tal vez no es del todo conocido, pero la app de navegación considera el comportamiento de cada motor en diferentes terrenos, por ejemplo, los autos eléctricos suelen ser más eficientes en trayectos urbanos, mientras que los diésel pueden rendir mejor en autopistas.