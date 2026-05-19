Cuánto sale hacer la VTV en CABA en mayo 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa en mayo con los valores que habían sido actualizados a fines de abril en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el trámite obligatorio para circular pasó a costar $96.968 para autos y $36.459 para motos.

El ajuste había sido oficializado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Boletín Oficial porteño y representó el segundo incremento aplicado sobre la tarifa de la VTV en lo que va de 2026. Hasta la actualización anterior, la inspección costaba $75.756 para vehículos y $28.484 para motos, por lo que la suba fue cercana al 28%.

Ahora bien, si se compara el valor actual con el de enero de este año —cuando la VTV costaba $63.453 para autos y $23.858 para motos— el incremento acumulado ronda el 53% en apenas cuatro meses.

En el caso de que se circule sin la VTV vigente, constituye una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la sanción equivale a 400 Unidades Fijas (UF), lo que representa una multa de $379.996.

En el caso de que se circule sin la VTV vigente la sanción equivale a 400 Unidades Fijas (UF), lo que representa una multa de $379.996

Por otro lado, quienes hayan realizado el trámite pero no cuenten con alguno de los comprobantes obligatorios —como la oblea adherida al parabrisas o el certificado físico— pueden recibir una sanción de 100 UF, equivalente a $94.999.

Quiénes no pagan la VTV en CABA

La normativa vigente contempla algunos grupos exceptuados del pago de la verificación. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que, además, sean titulares de un vehículo que no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto de radicación en la Ciudad.

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que además sean titulares de un vehículo que no exceda el valor mínimo establecido, están exentos de la VTV GCBA

También pueden acceder al beneficio las personas con discapacidad titulares de vehículos adaptados. A su vez, la exención puede aplicarse en algunos casos aun cuando el vehículo no cuente con modificaciones específicas. Sin embargo, aunque determinados conductores no deban abonar el trámite, la realización de la VTV sigue siendo obligatoria dentro de los plazos correspondientes.

En caso de que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio de exención únicamente puede aplicarse sobre una sola unidad.